Nonostante la novità sia stata introdotta da diverso tempo su tutte le piattaforme, non tutti sanno che, tramite la comoda funzione Messaggi Effimeri, WhatsApp permette di inviare messaggi che si cancellano automaticamente dopo un periodo di tempo prestabilito, per cui temporanei. Si tratta di una caratteristica estremamente utile che è stata ben accolta da coloro che si preoccupano della privacy, poiché consente di proteggere informazioni riservate da occhi indiscreti. Attraverso i messaggi effimeri gli utenti possono inviare contenuti sensibili, come conversazioni riservate o informazioni temporanee, sapendo che questi messaggi non rimarranno accessibili per sempre.

Dato che si tratta di una funzione di estrema importanza, è cruciale comprendere a fondo come funzionano i messaggi effimeri su WhatsApp. Questa guida è stata creata proprio con l’obiettivo di fornire una panoramica completa su questa funzione, spiegando dettagliatamente tutto ciò che è necessario sapere; inoltre, la guida offre istruzioni passo dopo passo per consentire a tutti gli utenti di attivare e sfruttare al massimo questa funzione. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con la guida.

Cosa sono i messaggi effimeri su WhatsApp

I messaggi temporanei sono una funzionalità di WhatsApp che consente di inviare messaggi che sono presenti nella chat solo per un limite di tempo specificato, dopodiché vengono cancellati automaticamente, ad eccezione di quelli conservati tramite l’icona del segnalibro. Questa opzione di tempo offre al momento tre possibilità tra cui scegliere: 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

È possibile attivare o disattivare i messaggi temporanei per ogni chat individuale o di gruppo su tutte le piattaforme, e questa impostazione non influisce sui messaggi inviati o ricevuti prima della sua attivazione. I messaggi temporanei possono contenere sia testo che contenuti multimediali, come foto, video, audio, documenti o contatti. Lo scopo principale dei messaggi temporanei è quello di rendere le conversazioni più private e sicure, consentendo ai partecipanti di condividere informazioni sensibili o temporanee senza lasciare tracce permanenti.

Tuttavia, come ogni funzione legata alla privacy, i Messaggi Effimeri di WhatsApp non sono esenti da alcuni limiti che è importante conoscere: come indicato dalla schermata iniziale che offre una panoramica generale della funzione (che trovate qui sotto), i messaggi effimeri possono essere salvati attraverso uno screenshot o copiati prima della loro cancellazione, quindi è necessario prestare molta attenzione ai contenuti inviati e ai destinatari di tali messaggi.

Inoltre, è possibile che i messaggi temporanei vengano recuperati tramite il backup o tramite applicazioni di terze parti, quindi è fondamentale utilizzare questa impostazione con cautela e consapevolezza. È importante ricordare che il contenuto della chat, anche se con un tempo limitato, rimane visibile e utilizzabile da chi lo riceve. Pertanto, è consigliabile fare affidamento su altre misure di sicurezza, come la crittografia end-to-end, per proteggere le conversazioni sensibili in modo più completo ed efficace.

Come attivare i messaggi effimeri su WhatsApp

Dopo aver compreso cosa sono i messaggi effimeri di WhatsApp, possiamo passare alla parte pratica della guida, che illustra come attivare questa funzione sui dispositivi Android. L’attivazione dei Messaggi Effimeri è un processo semplice che può essere eseguito seguendo questi passaggi:

Aprire la chat di WhatsApp con la persona o il gruppo in cui si desidera abilitare i messaggi effimeri;

Toccare l’icona del menu in alto a destra (solitamente rappresentato da tre pallini verticali) e selezionare la voce “Messaggi effimeri;

A questo punto comparirà una schermata che dà la possibilità di impostare un timer per i messaggi, che come abbiamo visto prima (e come potete vedere dallo screenshot presente nella sezione relativa alla disattivazione di questa funzione) permette di scegliere tra 24 ore, 7 giorni e 90 giorni. Alla scadenza di questo timer, tutti i messaggi inviati dopo l’attivazione della funzione verranno automaticamente eliminati in modo definitivo;

Una volta scelta una delle tre opzioni di tempo disponibili è sufficiente tornare indietro nella chat e, se i passaggi sono stati seguiti correttamente, dovrebbe comparire un messaggio che indica la corretta attivazione della funzione dei messaggi effimeri.

Una volta attivata questa opzione, tutti i nuovi messaggi inviati in quella chat scompariranno automaticamente alla scadenza del timer precedentemente impostato, quindi dopo ventiquattro ore, sette giorni o novanta giorni.

È importante notare che i messaggi precedenti all’attivazione dei messaggi effimeri non verranno eliminati; la funzione si applica solo ai messaggi inviati dopo l’attivazione. È fondamentale che tutti gli utenti interessati leggano attentamente le indicazioni fornite durante il processo di attivazione dei messaggi effimeri. Questo passaggio è essenziale per comprendere appieno il funzionamento di questa funzione e per garantire una protezione adeguata della privacy.

Come disattivare i messaggi effimeri su WhatsApp

Un messaggio effimero su WhatsApp si contraddistingue da un messaggio ordinario per la presenza di un’icona a forma di orologio sopra la foto della chat. Questa funzionalità, una volta attivata, invia una notifica in chat per informare tutti i partecipanti dell’attivazione o disattivazione dei messaggi effimeri. La notifica è formulata come segue:

Hai attivato i messaggi effimeri. I nuovi messaggi non saranno più visibili nella chat dopo 24 ore dall’invio, ad eccezione di quelli conservati. Tocca per modificare impostazione.

Dopo aver visto come attivare questa funzione, andiamo ora a vedere come disattivarla. Per disattivare i messaggi effimeri su WhatsApp occorre seguire una procedura molto simile a quella che abbiamo descritto per l’attivazione. Ecco i passaggi dettagliati per disabilitare questa funzione:

Avviare l’applicazione WhatsApp;

Selezionare la chat in cui si desidera disattivare i messaggi effimeri;

Toccare l’icona del menu in alto a destra (solitamente rappresentato da tre pallini verticali) e selezionare la voce “Messaggi effimeri;

Nella schermata che permette di impostare o modificare il timer, selezionare “No” per disattivare i messaggi effimeri;

Tornare alla schermata precedente; le modifiche verranno salvate automaticamente.

Una volta disattivata la funzione, i nuovi messaggi inviati o ricevuti nella chat non saranno più effimeri, ma quelli già inviati come tali rimarranno effimeri fino alla loro scadenza naturale.

Al termine della procedura, WhatsApp invierà una notifica a tutti i partecipanti alla chat per informarli della disattivazione dei messaggi effimeri. La notifica sarà formulata come segue:

Hai disattivato i messaggi effimeri. Tocca per modificare l’impostazione.

Come abbiamo visto, i messaggi effimeri su WhatsApp rappresentano uno strumento utile per gestire la privacy delle conversazioni. Ricordate, tuttavia, che la possibilità di attivarli e disattivarli resta sempre nelle vostre mani.

Cosa bisogna sapere sui messaggi effimeri

La guida pratica è giunta alla sua conclusione, ma prima di concludere, desideriamo condividere alcuni punti importanti per chiarire alcuni aspetti della funzione dei messaggi effimeri. Prima di attivare questa funzione è essenziale infatti tenere presente alcune peculiarità da tenere sempre a mente:

I messaggi effimeri si applicano solo ai nuovi messaggi: i messaggi inviati o ricevuti prima dell’attivazione della funzione non saranno eliminati;

Se un messaggio effimero viene inoltrato in una chat dove i messaggi effimeri non sono attivi, quel messaggio non scomparirà;

Le foto e i video inviati o ricevuti con i messaggi effimeri saranno eliminati dalla chat, ma potrebbero essere salvati automaticamente nel rullino della fotocamera del ricevente, a meno che questa opzione non sia stata disabilitata;

Infine, i messaggi effimeri, se citati in una risposta, potrebbero rimanere visibili anche dopo la scadenza del timer.

Speriamo che questa guida vi sia stata utile e che, grazie ad essa, possiate godere di una maggiore privacy e sicurezza nelle vostre conversazioni su WhatsApp tramite l’utilizzo dei messaggi effimeri.