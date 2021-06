Internet non è una scienza esatta, tantomeno i servizi online che si è soliti usare tutti i giorni, come Google Drive. Può capitare, infatti, di riscontrare dei problemi di tanto in tanto, per colpa dei quali non si riesce a usare lo spazio di archiviazione gratuito offerto da Big G. Per fortuna, però, esiste una soluzione a tutto.

Di seguito ti spieghiamo cosa fare quando Google Drive non funziona.

1. Attendi e riprova ad aprire i file

A volte succede che Google Drive non funzioni e restituisca il messaggio Errore temporaneo (502). In questo caso, attendi qualche secondo e riprova ad aprire i file. Si tratta infatti di un problema momentaneo, che nella maggior parte dei casi si risolve da solo senza fare nulla di particolare.

2. Verifica che non sia un’interruzione programmata

Un’altra causa del disservizio temporaneo di Google Drive può dipendere da un’interruzione programmata del servizio. Per saperlo collegati alla dashboard di Google Workspace, dove puoi verificare lo stato di ciascun servizio collegato al tuo account Google. Nell’eventualità sia un’interruzione prevista, comparirà un pallino rosso accanto a Google Drive sotto il tab “Stato corrente”.

3. Riavvia o reinstalla Backup e sincronizzazione

Uno dei problemi più comuni è quando il servizio Backup e sincronizzazione su Google Drive non funziona. In questo caso, gli errori che sono soliti verificarsi riguardano la mancata sincronizzazione dei file, l’arresto improvviso del client di Backup e il blocco nello stato “Preparazione alla sincronizzazione”.

Gli utenti afflitti dal problema si domandano: “Perché Google Drive non sincronizza i file?”

Un’altra domanda molto gettonata è la seguente: “Perché non riesco a vedere i video su Drive?”

Come soluzione, Google consiglia due operazioni: il riavvio o una seconda installazione di Backup e sincronizzazione.

Di seguito trovi i passaggi per il riavvio:

Vai su Backup e sincronizzazione (l’icona della nuvola con la freccia bianca verso l’alto) Clicca sull’icona dei tre puntini (“Altro”) e seleziona la voce “Esci da Backup e sincronizzazione” Riapri Backup e sincronizzazione

Questa invece la procedura da seguire per installare di nuovo Backup e sincronizzazione di Google Drive:

Collegati all’area download di Backup e sincronizzazione a questo indirizzo Esegui il download dell’ultima versione disponibile Clicca sul tasto “Sì” quando durante l’installazione guidata il sistema ti chiede se vuoi sostituire la versione attualmente in uso sul computer Seleziona una nuova cartella per sincronizzare i tuoi file con Google Drive

Importante: una volta riavviata, ci può volere del tempo per completare nuovamente la sincronizzazione dei file. Molto dipenderà dalla mole di documenti da sincronizzare.

Leggi anche: Backup dei dati su Android, cos’è e come farlo

4. Controlla la connessione a Internet

Più banalmente, Google Drive non funziona quando non si è connessi a Internet, restituendo il messaggio di errore Tentativo di connessione. Verifica dunque che il tuo dispositivo sia collegato alla rete Wi-Fi oppure siano attivi i dati mobili.

Nota: il più delle volte, l’errore “Tentativo di connessione” indica una connessione web lenta. Per ovviare al problema puoi connetterti a un’altra rete o prendere in considerazione un upgrade della connessione Internet di casa.

Importante: se non riesci a risolvere, ti consigliamo di usare la modalità offline. Apri Google Drive dal computer, clicca su “Pronto per la modalità offline” (l’icona del check) e sposta la levetta accanto ad “Anteprima online” per completare l’attivazione.

5. Controlla che la versione del browser sia supportata

Il mancato funzionamento di Google Drive potrebbe dipendere anche dall’utilizzo di una versione del browser non supportata dal servizio. In linea di principio, Google consiglia agli utenti di usare Drive con Chrome, puoi però provarlo anche con gli altri browser più noti come Safari, Edge e Firefox, a patto di verificare che l’attuale versione in uso rispetti i requisiti descritti in questa pagina.

6. Google Drive non funziona? Attiva i cookie

Cosa fare se non funziona Drive? Controlla di non aver in precedenza disattivato i cookie. Infatti, per poter funzionare correttamente, l’account Google necessita dei cookie attivati. Ecco la procedura da seguire se usi Chrome dal computer:

Apri Google Chrome Clicca sull’icona dei tre puntini in alto a destra e dal menu a tendina che si apre seleziona “Impostazioni” Seleziona “Privacy e Sicurezza” dal menu laterale a sinistra Vai su “Cookie e altri dati dei siti” Aggiungi un segno di spunta accanto ad “Accetta tutti i cookie” o a “Blocca cookie di terze parti nella modalità di navigazione in incognito”

7. Svuota la cache del browser in uso

Un altro tentativo che puoi mettere in pratica per far in modo che Google Drive torni a funzionare è svuotare la cache del browser con cui vuoi usare Google Drive. Ecco la procedura valida per Chrome se sei al computer:

Apri Chrome Clicca in alto a destra sull’icona dei tre puntini e seleziona in rapida successione “Altri strumenti” e “Cancella dati di navigazione” Lascia il segno di spunta accanto ai dati che vuoi eliminare (“Cronologia di navigazione”, “Cookie e altri dati dei siti”, “Immagini e file memorizzati nella cache”) Pigia sul tasto “Cancella dati” per svuotare la cache

8. Riduci le dimensioni del file

Un’ulteriore causa dei problemi di Google Drive dipende dal superamento dei limiti delle dimensioni di un file. In particolare, verifica che sullo spazio d’archiviazione Google non ci siano:

un documento di testo convertito in Documenti Google superiore al limite di 50 MB

una presentazione convertita in Presentazioni Google superiore ai 100 MB

A questa pagina, invece, trovi tutti i tipi di file supportati.

9. Disabilita l’ad-blocker

Tramite il centro di assistenza, Google segnala che a volta l’utilizzo dell’ad-blocker può interferire con i file salvati su Drive e che si vogliono visualizzare, modificare o salvare. La soluzione immediata è disabilitare l’ad-blocker mentre si usa il servizio in oggetto. Di seguito trovi i passaggi per disattivare l’estensione AdBlock:

Apri Chrome Clicca sull’icona della mano bianca su sfondo rosso e sotto “Sospendi” seleziona “Sempre” Ricarica la pagina e prova a usare di nuovo Google Drive

10. Google Drive non funziona ancora? Verifica che il software antivirus non blocchi Google Workspace

Se nemmeno la disattivazione dell’ad-blocker in uso ti è stata d’aiuto, controlla che il tuo antivirus non stia accidentalmente bloccando Google Workspace, la suite che include i servizi di produttività di Big G, incluso Google Drive.

11. Controlla le impostazioni per il firewall e il proxy

L’ultima soluzione che ti invitiamo a prendere in considerazione per risolvere il problema è la verifica delle impostazioni per il firewall e il proxy. Si tratta comunque di un’operazione destinata agli amministratori di rete per gli utenti di Google Drive e coloro che stanno usando Google Documenti, dunque nel 99% dei casi non dovrebbe interessarti.

clients[N].google.com:443/HTTPS

[N].client-channel.google.com:443/HTTPS

lh[N].google.com:443/HTTPS

*.gvt1.com:443/HTTPS

*.gstatic.com:443/HTTPS

*.googleusercontent.com:443/HTTPS

*.googleapis.com:443/HTTPS

*.clients[N].google.com:443/HTTPS

apis.google.com:443/HTTPS

s.ytimg.com:443/HTTPS

video.google.com:443/HTTPS

ssl.google-analytics.com:443/HTTPS

script.google.com:443/HTTPS

gg.google.com:443/HTTPS

takeout.google.com:443/HTTPS

talk.google.com:5222/XMPP (solo per backup e sincronizzazione)

slides.google.com:443/HTTPS

sheets.google.com:443/HTTPS

*.c.docs.google.com:443/HTTPS

*.docs.google.com:443/HTTPS

docs.google.com:443/HTTPS

*.drive.google.com:443/HTTPS

drive.google.com:443/HTTPS

googledrive.com:443/HTTPS

accounts.google.com:443/HTTPS

www.google.com:443/HTTPS

Nota: [N] indica una qualsiasi cifra decimale, l’asterisco invece una qualsiasi stringa non contenente un punto, come chiarisce Google nella guida di amministratore di Google Workspace a questo link.

Conclusioni

Il nostro approfondimento sul perché Google Drive non funziona e le soluzioni per risolvere il problema termina qui. Sei riuscito a usare di nuovo Drive con uno degli undici consigli suggeriti qui sopra? Conosci altri “trucchi” per far funzionare subito il servizio che consente di archiviare fino a 15 GB di file gratuitamente? Lascia un commento sotto l’articolo, siamo curiosi di conoscere la tua opinione in merito.

Ti potrebbe interessare anche: Confronto tra servizi di cloud storage, qual è il migliore?