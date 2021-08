L’aspetto più interessante e curioso degli smartphone è la versatilità, ovvero la capacità di rispondere alle esigenze di ciascuno nel modo migliore semplicemente installando determinate applicazioni. In ambito Android questo è portato all’ennesima potenza dove è possibile non solo una personalizzazione a livello di funzionalità ma anche esteticamente e nell’organizzazione degli elementi.

Per questo motivo ogni anno vi proponiamo la rubrica #WhatsOnMyPhone dove vi raccontiamo come impostiamo il nostro smartphone e quali applicazioni utilizziamo, insomma creare un’occasione per offrirvi spunto se avete nell’utilizzo dello smartphone.

What’s On My Phone – Mikhael

Nelle prossime settimane arriveranno anche le puntate degli altri componenti della redazione.