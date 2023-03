Come possiamo controllare l’intensità del segnale cellulare su Android? In questo approfondimento andremo a scoprire più da vicino come misurare la ricezione sui nostri smartphone Android, cosa sono i dBm e come si interpretano i valori, ma anche quali app possiamo scaricare dal Google Play Store per scavare più a fondo.

La ricezione telefonica: come misurare l’intensità del segnale cellulare

Per avere un’idea della qualità e dell’intensità del segnale cellulare e della ricezione telefonica sul nostro smartphone Android potrebbe non essere sufficiente dare un’occhiata alle classiche tacche nella barra di stato. Queste ultime potrebbero infatti risultare ingannevoli per confrontare la qualità del segnale di uno smartphone rispetto a un altro, dato che ogni produttore potrebbe “interpretare” i dBm con un numero di tacche diverso: avere tre tacche su uno smartphone e due su un altro non significa necessariamente che il primo prenda meglio.

Prima di proseguire, vale la pena spendere due parole per spiegare cosa sono i dBm, o meglio i dB mW . La sigla sta per decibel milliWatt ed è un’unità utilizzata per indicare un rapporto di potenza, espresso in dB, con riferimento a un mW. Si utilizza come misura della potenza assoluta nel campo delle telecomunicazioni e permette di andare a misurare accuratamente la potenza del segnale cellulare (3G, 4G e 5G), del Wi-Fi o del Bluetooth, ad esempio. Le tacche nella barra di stato indicano la potenza di ricezione, ma sono puramente simboliche e servono ad avere solamente un’idea generale, mentre utilizzando i dBm possiamo misurare effettivamente l’intensità del segnale, che potrebbe dipendere non solo dall’operatore telefonico e dalla distanza dall’antenna, ma anche dalla qualità dell’antenna dello smartphone stesso e da eventuali interferenze.

Come fare dunque a verificare l’intensità del segnale cellulare sullo smartphone Android? È molto semplice: basta andare nelle impostazioni di sistema e seguire il percorso “Informazioni sul telefono > Stato della SIM > Intensità segnale” (sui Google Pixel). In base al marchio potrebbero esserci piccole differenze nelle diciture: ad esempio, sulla One UI di Samsung il percorso è “Informazioni sul telefono > Informazioni sullo stato > Stato scheda SIM > Potenza del segnale“. Nel caso di smartphone dual SIM, dovreste poter controllare l’intensità di entrambi gli operatori.

Più il valore dei dBm è basso (come numero), maggiore è il segnale. In alcuni casi vengono utilizzati anche i valori in ASU, che invece funzionano al “contrario”: più sono alti, migliore è il segnale telefonico. In linea di massima:

dai -90 dBm in su – segnale eccellente

tra -91 e -105 dBm – segnale buono

tra -106 e -120 dBm – segnale debole

tra -121 e -124 dBm – segnale molto debole

sopra i -124 dBm – segnale assente

App per controllare l’intensità del segnale

Per verificare a quali celle siamo agganciati o disporre di altri dati per approfondire la ricezione telefonica abbiamo bisogno di scaricare una delle tante app a disposizione sul Google Play Store. La prima che ci viene in mente è OpenSignal, app Android gratuita che consente di eseguire speedtest, verificare l’intensità del segnale, visualizzare una mappa della copertura telefonica e non solo. Insomma, costituisce uno strumento ricco di funzionalità per i test di velocità e qualità del segnale di rete e della connessione mobile. Richiede almeno Android 4.4 Kitkat.

Un’alternativa può essere NetMonster, app che raccoglie, mostra e archivia informazioni sui ripetitori cellulari nelle vicinanze e che consente di visualizzare la potenza del segnale telefonico, dal GSM fino ad arrivare al 5G. In questo caso è richiesto almeno Android 5.0 Marshmallow. Tra le altre app con funzionalità simili possiamo citare Network Cell Info Lite & Wifi (la versione completa costa 2,39 euro), Signal Strength e Cell Signal Monitor, ma sul Google Play Store c’è una vasta scelta (la maggior parte sono gratuite con l’aggiunta di pubblicità).

Leggi anche: Come migliorare la ricezione del segnale telefonico? I nostri consigli