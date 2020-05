Dopo aver sospeso la produzione del visore Gear VR l’anno scorso, Samsung ha da poco annunciato che sta per terminare anche Samsung XR, il servizio che offriva contenuti di realtà virtuale come immagini e video a 360 gradi, inoltre la società rimuoverà anche l’app Samsung VR Video dagli store Microsoft e Oculus.

Da ora in poi gli utenti non saranno più in grado di caricare video a 360 gradi su Samsung XR e non potranno nemmeno acquistare video premium dal servizio, in quanto i client Samsung XR e Samsung VR Video non funzioneranno.

Samsung VR verso la cessazione del servizio

A partire dal 30 giugno, l’app Samsung VR Video installata sui visori come Oculus Go, Oculus Quest e Oculus Rift cesserà di funzionare, inoltre la società rimuoverà l’app da Oculus Store ed entro la fine di settembre 2020, tutti gli account Samsung XR saranno disabilitati e rimossi. Samsung eliminerà in modo permanente tutte le informazioni relative all’account ed eliminerà tutti i video pubblicati.

Infine, il 30 settembre 2020 Samsung VR Video verrà disattivato su Samsung Gear VR e sul visore Samsung Odyssey Windows Mixed Reality, inoltre, l’app Samsung XR cesserà di funzionare sugli smartphone Android e verrà rimossa sia dal Galaxy Store che dal Play Store.

Sebbene Samsung abbia abbandonato la sua gamma Gear VR e stia chiudendo il servizio di contenuti Samsung XR, la società afferma che continuerà a esplorare nuove opportunità nell’ecosistema AR e VR, tuttavia anche Oculus l’anno scorso aveva dichiarato di voler lanciare più prodotti di AR e VR, ma ha terminato le sue app per Gear VR due mesi fa.