La grande incertezza economica e dei mercati sommata alle importanti conseguente del Coronavirus, starebbe portando Samsung a ridurre la produzione degli smartphone per il mese di aprile. Infatti, secondo diverse fonti, il colosso sud coreano, nonché primo produttore al mondo di smartphone, avrebbe intenzione di produrre appena 10 milioni di smartphone durante questo mese, contro i circa 25 milioni attesi.

Ridotta la produzione di smartphone

Le misure restrittive adottate dai governi di tutto il mondo, sommate alle misure preventive che Samsung sta adottando ormai da diverse settimane, sarebbero anche la causa di questo dato così basso. L’azienda ha infatti chiuso le sue fabbriche in Brasile, India, Messico, Russia, Svolacchia, America e Vietnam.

Se, a fronte di questo, prendiamo in considerazione la propensione delle persone ad investire sempre di meno nell’acquisto di uno smartphone per paura di una forte recessione economica, ecco che si delinea una quadro non proprio positivo per l’azienda hi-tech.

Alcuni analisti di mercato sono convinti che il Q2 2020 segnerà il minimo storico per quanto riguarda la richiesta di smartphone a livello globale, con una crescita attesa solo per il Q3 2020. Nel mentre, è molto probabile che Samsung e tante altre compagnie del settore subiranno importanti perdite di fatturato.