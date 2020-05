L’autorità di omologazione cinese 3C e vari negozi di ricambi rivelano che la versione maggiorata del prossimo Galaxy Tab S7 di Samsung, che presumibilmente sarà denominato Galaxy Tab S7+, potrà fare affidamento su una batteria da oltre 10.000 mAh, mentre Samsung Galaxy M01 e Galaxy M11 verranno lanciati in India nella prima settimana di giugno.

Batteria di Samsung Galaxy Tab S7+

Dal mese di marzo abbiamo appreso che Samsung sta lavorando alla prossima generazione di tablet di fascia alta che dovrebbe essere disponibile in due versioni: una con display da 11 pollici e l’altra con schermo da 12,4 pollici con una possibile variante 5G.

Il CQCC cinese menziona la batteria di Samsung Galaxy Tab S7+ da 12,4 pollici riportando una capacità di 9800 mAh che normalmente indica la capacità nominale di una batteria.

La stessa batteria con codice EB-BT975ABY è visibile in una foto emersa presso numerosi fornitori di ricambi dove si nota che la capacità tipica è esattamente di 10.090 mAh.

Samsung dovrebbe lanciare i tablet della gamma Galaxy Tab S7 all’inizio di agosto insieme a Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 e probabilmente arriveranno nei negozi tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Samsung Galaxy M01 e Galaxy M11

Secondo 91mobiles gli smartphone Samsung Galaxy M01 e Galaxy M11 si stanno preparando per il lancio in India previsto per la prima settimana di giugno, inoltre entrambi i dispositivi avranno un prezzo inferiore a 10.000 rupie indiane e saranno venduti attraverso negozi sia offline che online in tutto il paese.

Specifiche attese per Samsung Galaxy M01

Secondo i rumor Samsung Galaxy M01 sarà dotato di un display TFT HD+ 19:9 da 5,71 pollici con risoluzione 720×1.560 pixel e impiegherà il SoC Snapdragon 439 affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione espandibile tramite scheda microSD.

Il dispositivo offrirà l’interfaccia personalizzata OneUI, anche se non è al momento nota la versione di Android, e sarà dotato di una configurazione a doppia fotocamera con un sensore primario da 13 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale sarà da 5 MP.

Sebbene non sia presente un sensore di impronte digitali, Samsung Galaxy M01 viene fornito con un sistema di riconoscimento facciale e potrà contare su una batteria da 4.000 mAh con ricarica standard da 5 W.

Il prezzo atteso di Samsung Galaxy M01 è pari a 7.990 rupie indiane, corrispondenti a circa 96 euro, e dovrebbe essere rilasciato il 5 giugno 2020.

Specifiche di Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11 è dotato di un display perforato LCD TFT HD+ da 6,4 pollici 19:5:9 con risoluzione di 1.560×720 pixel. È alimentato dal SoC Snapdragon 450 ed è disponibile nelle varianti da 3 GB di RAM con 32 GB di storage e 4 GB di RAM con 64 GB di storage. Lo smartphone offre la skin personalizzata One UI ed è dotato di una configurazione a tripla fotocamera posteriore composta da un sensore primario da 13 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre frontalmente trova spazio una fotocamera selfie da 8 MP.

Samsung Galaxy M11 dispone di un sensore di impronte digitali montato sul retro e offre un audio Dolby Atmos e una batteria da 5.000 mAh con supporto di ricarica da 15 W.

Samsung Galaxy M11 è stato annunciato il 30 marzo 2020 nei tre colori viola, blu e nero ma senza informazioni sulla disponibilità né sul prezzo.

