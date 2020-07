Problemi all’orizzonte per i possessori di Samsung Galaxy Note 9. Diversi utenti hanno affollato i forum per segnalare una noia insorta, in buona parte dei casi, con l’aggiornamento di marzo, molto simile nella sostanza a quella, risolta, con cui hanno avuto a che fare i clienti di Samsung Galaxy S20 nelle settimane passate.

Il problema accusato da alcuni Samsung Galaxy Note 9, dunque, è noto: il display assume una tonalità pericolosamente tendente al verde, un fenomeno già vissuto dai possessori del top di gamma Samsung più recente reso più spiacevole dal fatto che gli schermi di Samsung sono notoriamente tra i migliori del settore, dunque i pregi più marcati dei costosi top di gamma coreani.

Samsung ci ha messo un po’ a rispondere, ma alla fine lo ha fatto. Il Samsung Customer Support ha risposto così ad un cliente: “Ci scusiamo per l’inconveniente e ti preghiamo di raggiungere il centro di assistenza ufficiale a te più vicino al termine del periodo di lockdown (in alcune regioni del mondo il Covid-19 è un problema drammaticamente attuale, ndr). Ti garantiamo che il nostro personale ti darà l’assistenza di cui necessiti”.

Speriamo che l’intervento dell’assistenza sia davvero risolutivo.