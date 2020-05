Lo scorso anno Samsung Galaxy A50 è stato tra i prodotti più venduti della gamma. L’eredità, pesante, è stata raccolta qualche mese fa dal successore, il Samsung Galaxy A51 che adesso viene analizzato da iFixit a beneficio di coloro che dovessero incorrere in problemi per cui è necessario disassemblare il dispositivo.

La guida di iFixit su Samsung Galaxy A51 è chiara e dettagliata, completa di immagini che accompagnano l’utente lungo i passaggi, come sempre. Complessivamente l’analisi poteva andare meglio: il punteggio di riparabilità assegnato da iFixit a Samsung Galaxy A51 è stato di quattro su dieci.

Tra i pro il fatto che sia sufficiente un singolo cacciavite a croce per tirar via tutte le viti e la modularità dei componenti, il che assicura che possano essere sostituiti in modo indipendente. Tra i contro il fatto che la cover posteriore sia incollata e dunque richieda del calore per essere estratta, e la batteria che è sì accessibile ma assicurata con una colla che costringe ad un po’ di sudore.

Nota negativa per le riparazioni allo schermo, che richiedono parecchio olio di gomito per via di un adesivo fin troppo tenace. Qui la guida completa di iFixit per Samsung Galaxy A51.