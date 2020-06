Torniamo a parlare di alcune offerte smartphone che riguardano il colosso sud coreano Samsung. Infatti, con due promozioni simili ma differenti, l’azienda offre in omaggio gli smartphone Samsung Galaxy A30s e Samsung Galaxy A71 a seguito dell’acquisto del TV The Sero oppure di alcuni elettrodomestici.

Promozione Samsung Galaxy A71

Con il programma “Ruota lo schermo, aumentano le tue emozioni” attivo dal 12 al 28 giugno 2020, acquistando il TV The Sero sullo shop online di Samsung del valore di 1499 euro, si avrà modo di ricevere in omaggio lo smartphone Samsung Galaxy A71.

Come per tutte le offerte Samsung, anche in questo caso sarà necessario registrare l’acquisto tramite Samsung Members entro il 13 luglio 2020 avendo cura di inserire correttamente tutti i dati obbligatori richiesti. Fatto ciò si riceverà gratuitamente lo smartphone Samsung Galaxy A71.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale di Samsung.

Promozione Samsung Galaxy A30s

Con il programma “Scegli il meglio della tecnologia Samsung” la compagnia hi-tech permette di ricevere in omaggio il modello Samsung Galaxy A30s. Per riceverlo bisognerà acquistare uno dei seguenti elettrodomestici presso lo store online di Trony:

frigoriferi: RB37J542VSA, RB37R542QSL, RS68N8242SL;

lavatrici: WW90K6414QW, WW80K6210RW, WW10N645RBW, WW80K5410UW, WW90K5410WW, WW70K5210XW, WW90M74NOA, WW90M6420PW, WW80M6420PW;

microonde: MC32K7055KT.

Gli utenti avranno tempo fino al prossimo 24 giugno 2020 per completare l’acquisto sullo store online di Trony, mentre il prodotto andrà registrato su Samsung Members (con le stesse modalità previste anche per Samsung Galaxy A71) entro il 20 luglio 2020.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni per ricevere lo smartphone in omaggio.