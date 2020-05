Dopo avervi mostrato un breve video promo su Samsung Galaxy A21s, in queste ore torniamo nuovamente a parlare del nuovo entry level di Samsung che dovrebbe essere molto vicino al lancio. Infatti, tramite Android Enterprise e Google Play Console, veniamo a conoscenza di alcune informazioni circa il design frontale di Samsung Galaxy A21s.

Svelato il design frontale e le specifiche

Lo smartphone di Samsung, con model number SM-A217F, dovrebbe presentare un pannello frontale da 6,5 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel con fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra. Il pannello IPS sarebbe alla base della scelta di posizione il sensore per le impronte digitali sul retro, mentre sembra essere confermata la presenza di Android 10 con la One UI 2.0.

Il comparto hardware sarebbe basato su 3 GB di RAM, 32/64 GB di storage espandibile tramite microSD e modulo NFC; resta ancora indicata la presenza dell’inedito processore Qualcomm Snapdragon 850 con GPU Mali-G76. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A21s dovrebbe montare tre sensori con il primario da 48 MP, il secondario da 8 MP e l’ultimo da 2 MP. Infine, la batteria dovrebbe essere un modulo da 5000 mAh.

È ancora presto per avere un’idea certa sul prezzo di lancio del terminale, ma secondo gli ultimi rumor Samsung Galaxy A21s dovrebbe arrivare sul mercato entro il mese di giugno al prezzo di 14,990 rupie indiane, circa 180 euro al cambio.