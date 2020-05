Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy A21s, smartphone che il colosso coreano dovrebbe presto lanciare sul mercato e un cui video promozionale nelle scorse ore è stato pubblicato in Rete.

Stando a quanto si apprende da tale breve video promo, il nuovo device di Samsung dovrebbe vantare la feature Live Camera (consente agli utenti di trasmettere video in diretta su piattaforme come YouTube, Facebook e Instagram direttamente dall’app fotocamera) e AR Doodle e dovrebbe essere commercializzato in almeno tre colorazioni (nera, bianca e blu).

Le presunte caratteristiche di Samsung Galaxy A21s

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni più insistenti, tra le principali feature di Samsung Galaxy A21s dovremmo trovare un display IPS LCD da 6,55 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1.600 pixel), un processore Samsung Exynos 850, 3 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD), il supporto Dual SIM, una porta MicroUSB, l’ingresso jack audio da 3,5 mm, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul retro e una batteria da 5.000 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, posteriormente dovrebbe esserci una tripla fotocamera (con sensori da 48 megapixel, 8 megapixel e 2 megapixel) mentre frontalmente dovrebbe trovare posto una fotocamera da 13 megapixel.

Lo smartphone, infine, dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo One UI 2.0 basata su Android 10.