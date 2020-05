In occasione del Global Accessibility Awareness Day che cade proprio oggi, 21 maggio 2020, Samsung sottolinea alcuni dei grandi passi in avanti fatti proprio da alcune tecnologie di accessibilità presenti all’interno dei dispositivi Galaxy.

Al fianco di utenti con disabilità

Infatti, sin dal 2016, la divisione mobile di Samsung tiene in vita il programma Samsung Supporters che ha come obbiettivo quello di migliorare, potenziare e sviluppare le tecnologie di accessibilità tramite l’aiuto di utenti colpiti da un qualche tipo di disabilità. In questo giorno, e grazie alle tecnologie sviluppate dal colosso sud coreano, gli utenti con disabilità possono utilizzare i dispositivi Galaxy sfruttando alcune tecnologie che Samsung ci ricorda in questo post e che sono integrate all’interno di Bixby Vision.

Quick Reader, Scene Describer e Color Detector

L’idea che si muove dietro Bixby Vision è tanto semplice quanto potente. Gli utenti con disabilità possono utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per ricevere informazioni sull’ambiente circostante. Le tecnologie di accessibilità, ovvero Quick Reader, Scene Describer e Color Detector, sono state sviluppate partendo da questa idea per permettere agli utenti di conoscere il mondo attraverso la fotocamera di un device Galaxy.

Quick Reader, ad esempio, è in grado di leggere del testo scritto in tempo reale, mentre la feature in generale può riconoscere più di 1000 oggetti comuni come frutta, verdura, oggetti per la pulizia e tanto altro. Scene Describer fornisce invece una descrizione di qualsiasi tipo di immagine, comprese quelle scaricate sul proprio device. Color Detector fornisce agli utenti con disabilità la possibilità di riconoscere i colori degli oggetti presenti all’interno del campo visivo della fotocamera.

Come sottolinea Kwangman Moon, un utente Galaxy con problemi di vista, “prima che queste funzioni arrivassero su Bixby Vision, avevo difficoltà a scegliere i miei abiti da lavoro e a identificare gli oggetti da solo in ufficio. Ora non ho bisogno di rinunciare a questi semplici compiti solo perché non riesco a vedere“.

Il futuro di Bixby Vision

Ovviamente l’aiuto e il feedback offerto dagli utenti Galaxy fornisce a Samsung la possibilità di migliorare lo sviluppo di Bixby Vision. Infatti, uno dei problemi più importanti che il team di ricerca di Samsung ha dovuto affrontare, è stato quello di capire come rendere funzionali delle feature che operano in modo completamente differente per gli utenti colpiti da un qualche tipo di disabilità.

La soluzione a tale problema ruota attorno al lavoro a stretto contatto fra ingegneri e gli utenti Galaxy; questa cooperazione è alla base del successo delle tecnologie integrate all’interno di Bixby Vision. L’arrivo del tema ad altro contrasto e della tecnologia Light Sensing nella One UI 2.0 rappresentano un enorme passo in avanti per Samsung, ma il processo di creare un mondo adatto a tutti è un lavoro che va avanti costantemente, giorno dopo giorno.