OPPO sarebbe pronta a lanciare i nuovi smartphone OPPO Reno 4 e OPPO Reno 4 Pro. I due terminali, protagonisti di una lunga serie di teaser ufficiali su Weibo, leak, rumor, fanno addirittura la comparsa anche sul sito jd.com. Da queste informazioni è possibile conoscere l’aspetto finale degli smartphone, così come alcune importanti caratteristiche hardware.

Teaser e specifiche della serie OPPO Reno 4

La serie OPPO Reno 4 vede la presenza di un design estremamente ricercato, con un comparto fotografico posteriore in parte simile a quello visto su LG VELVET e quindi con tre sensori separati. Frontalmente il display di entrambi i modelli vede la presenza di una fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra.

I terminali sono stati scovati anche all’interno del database TENAA dove è possibile carpire ulteriori dettagli sui terminali Android. Identificati con i model number PDPT00, PDNM00, and PDNT00, monteranno un processore octa-core non ancora meglio identificato con clock a 2.4 GHz, fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.

Dai documenti del TENAA si evince che OPPO Reno 4 Pro (PDPT00) potrebbe avere un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, un sensore principale da 48 MP, sensore secondario da 8 MP e un ulteriore sensore da 2 MP; quello della fotocamera punch hole dovrebbe essere da 32 MP. Il terminale sarebbe poi alimentato da una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC 2.0 da 65 W di OPPO.

Le due varianti di OPPO Reno 4 (PDNM00 e PDNT00) sarebbero invece caratterizzati da un display AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+, un sensore principale da 48 MP, un sensore secondario da 12 MP, un sensore da 13 MP e un sensore da 32 MP per i selfie. Anche per questi smartphone sarebbe presente una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W. Le due varianti di OPPO Reno 4 avrebbero molte specifiche in comune, ma non siamo a conoscenza delle loro differenze.

Infine, secondo alcuni leaker su Weibo, OPPO Reno 4 Pro avrebbe un pannello con refresh rate da 90 Hz mentre tutti e tre sarebbero basati sul processore Qualcomm Snapdragon 765G. Dalla informazioni in nostro possesso e dalla mole di teaser ufficiali, riteniamo abbastanza probabile che OPPO Reno 4 e OPPO Reno 4 Pro saranno presentati nel corso delle prossime settimane.

HONOR Play 4 Pro sbarca su vMall

HONOR Play 4 Pro è più vicino di quanto si pensi, almeno da quanto possiamo vedere in queste ore. Infatti, il terminale di HONOR sbarca sullo store ufficiale vMall di cui è possibile apprendere qualche informazione preliminare.

HONOR Play 4 Pro arriva in due varianti cromatiche, blu e nera, con pre-ordini a partire dal 25 maggio con la possibilità di lasciare un deposito pari a 100 yuan, circa 12 euro, prima del lancio previsto per il prossimo 9 giugno 2020.

HONOR non ha lasciato ulteriori informazioni circa il prezzo finale o le specifiche ufficiale dello smartphone, ma dal design del terminale sappiamo che il display frontale presenta una fotocamera punch hole con doppio sensore, un sensore per le impronte digitali sul lato – quindi il display è di tipo LCD e non AMOLED – ed un comparto fotografico con due sensori.

Secondo gli ultimi rumor HONOR Play 4 Pro dovrebbe montare un processore Kirin 990, ma purtroppo mancano ulteriori conferme a riguardo.