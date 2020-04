Samsung annuncia oggi il lancio di Flash Weekend, un’iniziativa che mette a disposizione offerte speciali ogni ultimo weekend del mese sullo shop ufficiale: ogni volta sarà proposto uno sconto esclusivo su un prodotto selezionato. Vediamo cosa ci aspetta questo fine settimana.

Samsung lancia i Flash Weekend: si parte da Samsung Galaxy S10+

A partire da questo fine settimana, Samsung lancerà ogni ultimo weekend del mese un’offerta speciale sul suo shop online. I dispositivi scelti saranno svelati il venerdì e sarà possibile acquistare il prodotto a un prezzo scontato fino alla domenica compresa.

Per il primo Flash Weekend è possibile acquistare Samsung Galaxy S10+ 128 GB a 649 euro, con uno sconto di 230 euro rispetto al prezzo di listino dello shop ufficiale. Inoltre si può aggiungere nello stesso carrello un Samsung Galaxy Fit a 29 euro anziché 99. Il pagamento può essere effettuato con un finanziamento Findomestic a tasso zero, con TAN e TAEG 0%: basterà aggiungere il prodotto al carrello e selezionarlo come metodo di pagamento. Sarà ovviamente necessario inserire tutti i dati necessari per l’apertura della pratica.

La consegna dei prodotti avviene a domicilio, con spedizione gratuita. Per un servizio aggiuntivo è possibile includere anche Samsung Care+, l’assicurazione che protegge lo smartphone da danni accidentali per due anni (149 euro).

Se siete interessati ad acquistare Samsung Galaxy S10+ in offerta a 649 euro e approfittare del primo Flash Weekend potete seguire questo link. Lo smartphone è disponibile nelle tre colorazioni Prism Black, Prism White e Prism Green. Cosa vi aspettate dai prossimi weekend speciali di Samsung?