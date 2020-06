Huawei lancia la campagna promozionale “Insieme, con un semplice tocco“, grazie alla quale sarà possibile ottenere interessanti vantaggi per l’estate acquistando un nuovo prodotto dell’azienda. Le offerte riguardano smartphone Android per tutti i gusti e i tablet più recenti della gamma: andiamo a scoprirle tutte.

Huawei lancia la campagna “Insieme, con un semplice tocco”

Dal 15 giugno al 31 agosto 2020 Huawei rende disponibili una serie di promozioni dedicate a chi sceglie i prodotti e i servizi dell’ecosistema Huawei. Si tratta della campagna estiva “Insieme, con un semplice tocco“, che riguarda diversi modelli di smartphone e tablet della casa cinese.

Tutti coloro che acquisteranno durante questo periodo uno smartphone tra Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei P40 Lite 5G, Huawei Y5P, Huawei Y6P, Huawei P Smart S o un tablet Huawei MatePad Pro o Huawei MatePad T8, riceveranno in regalo le cuffie Huawei FreeBuds 3i (valore di 99 euro) e Huawei mini speaker (valore di 29,90 euro), oltre a 50 GB su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video e fino a 10 film on demand.

Le iniziative comprendono anche i prodotti già disponibili da qualche mese sul mercato: i clienti che acquisteranno Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate Xs, Huawei P30 Pro o Huawei Nova 5T otterranno 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video e 50 GB da utilizzare su Huawei Cloud per 3 mesi.

Ci sono anche i bonus dei partner Huawei

Tutto qui? No, perché Huawei propone anche bonus esclusivi da parte dei suoi partner da ottenere accedendo all’app Member Center, disponibile gratuitamente su Huawei AppGallery e preinstallata sugli ultimi modelli. Ecco i bonus:

20% di sconto Alitalia su un volo A/R in Italia ed Europa, per due persone;

30% di voucher Italo per una tratta nazionale;

10/15/25 euro di bonus con l’attivazione di un conto HYPE (rispettivamente Start, Plus e Premium);

25% di sconto nei ristoranti Burger King per l’acquisto di un menu;

5 euro di bonus per i nuovi iscritti Satispay;

4 euro di sconto per gli acquisti su AliExpress.

Sconti anche per l’assistenza Huawei, mentre arriva Huawei Sound X

Dal 15 giugno al 31 agosto 2020 sarà possibile ottenere il 20% di sconto sul prezzo massimo consigliato per le parti necessarie alla riparazione dei dispositivi Huawei fuori garanzia, oltre al 40% di sconto sull’applicazione di pellicole protettive, con tanto di omaggio da parte dell’assistenza. La riparazione avviene su appuntamento e in totale sicurezza presso i Huawei Service Center oppure attraverso il servizio di ritiro e consegna a domicilio.

Huawei ne approfitta anche per annunciare l’apertura in Italia dei preordini di Huawei Sound X, lo speaker intelligente lanciato in Europa qualche mese fa. Il prodotto, utile per controllare i dispositivi domotici, arriva nella configurazione in inglese al prezzo consigliato di 349,90 euro e sarà in vendita dal 24 giugno presso Huawei Experience Store e Huawei Store.

Per ulteriori informazioni sulle offerte della campagna estiva “Insieme, con un semplice tocco” di Huawei e per il regolamento completo potete rivolgervi a questo indirizzo. Pensate di approfittarne per cambiare il vostro smartphone o tablet Android?

