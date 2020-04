In questo periodo di emergenza sanitaria in cui tutte le grandi catene stanno puntando sullo shopping online – giusto stamattina vi abbiamo segnalato numerose offerte – anche il Huawei Store, il nuovo store online ufficiale recentemente lanciato dal produttore cinese, ha deciso di gettarsi nella mischia, con numerosi bundle e offerte che coinvolgono i prodotti più popolari del brand.

Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a scoprire quali promozioni sono già attive in questo momento sul Huawei Store.

Huawei Store: bundle e offerte smartphone

Partiamo dagli smartphone, con offerte e bundle che coinvolgono dispositivi di diverse fasce di prezzo.

Innanzitutto, Huawei P40 e Huawei P40 Pro, i nuovi flagship della casa cinese, offriranno agli acquirenti ben due regali: una custodia protettiva per lo smartphone del valore commerciale di 24,99 euro e soprattutto lo smartwatch Huawei Watch GT2 (ecco la nostra recensione). Queste promozioni saranno valide fino al 4 maggio 2020.

Il secondo bundle ha come protagonisti l’ex top di gamma Huawei P30 Pro e le ottime cuffie true wireless Huawei Freebuds 3 (ecco la recensione completa): tutti coloro che acquisteranno lo smartphone entro il 30 aprile 2020 avranno diritto alle cuffie in regalo.

L’ultimo bundle riguarda Huawei Mate Xs 5G (non perdetevi la nostra recensione): coloro che decideranno di acquistare lo smartphone pieghevole di Huawei entro il 14 maggio 2020 riceveranno in regalo una custodia protettiva in pelle del valore commerciale di 119 euro.

Infine un’offerta che riguarda uno smartphone decisamente più economico ma con una dotazione tecnica di tutto rispetto: Huawei Nova 5T subisce un drastico taglio di prezzo: adesso viene proposto a 299,99 euro, molto più in linea con l’attuale street price.

Altre offerte del Huawei Store

Le offerte del Huawei Store non riguardano solo gli smartphone del produttore cinese, ma anche vari altri prodotti.

In primis, Huawei Watch GT2 Matte Black viene scontato di 50 euro e costa ora 179,90 euro, mentre le Huawei Freebuds 3 subiscono un taglio di 40 euro e costano ora 139,90 euro.

In secondo luogo, vista la situazione attuale, il Huawei Store sconta anche un paio di tablet: Huawei MediaPad T5 10 viene proposto a 199,90 euro, mentre Huawei MediaPad M5 Lite 10 a 249,90 euro.

Maggiori informazioni su tutte le offerte del Huawei Store sono disponibili a questo link.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Huawei P40 Pro