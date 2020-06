Fino al prossimo 30 giugno 2020 i clienti WINDTRE provenienti da Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, LycaMobile e ho. Mobile, che attivano le offerte ricaricabili Go 50 Top+ e Go 100 Top+ Easy Pay, non dovranno pagare il costo di 10 euro per la nuova SIM ricaricabile.

Offerte valide fino al 30 giugno 2020

L’offerte temporanea disponibile in alcuni negozi fisici WINDTRE prevede un costo mensile pari a 5,99 euro ed è così strutturata:

Go 50 Top+ offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS e 50 GB di traffico dati con addebito su credito residuo;

offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS e 50 GB di traffico dati con addebito su credito residuo; Go 100 Top+ Easy Pay offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS e 100 GB di traffico dati con addebito su carta di credito o conto corrente.

L’attivazione dell’offerta Go 50 Top+ è completamente gratuita, mentre per Go 100 Top+ Easy Pay è in promozione gratuita anziché 49,99 euro con offerta attiva per 24 mesi. Ricordiamo inoltre che la versione Easy Pay presenta un vincolo contrattuale di 24 mesi ed il pagamento della tariffa mensile può essere sostenuto con carta di credito, domiciliazione bancaria, postale SEPA SDD oppure con le carte conto come ad esempio PostePay Evolution, Genius Card di Unicredit o Superflash di Intesa San Paolo.

