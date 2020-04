Kena Mobile lancia due nuove opzioni dedicate ai clienti che hanno esaurito i GB della loro offerta e hanno ancora bisogno di una connessione dati: sono da oggi disponibili SOS 10 GIGA e SOS 30 GIGA, che vanno ad aggiungersi alle già attivabili SOS 500 MB e SOS 1 GIGA.

Kena arriva in soccorso con SOS 10 GIGA e SOS 30 GIGA

Kena Mobile lancia due nuove opzioni SOS per i clienti che hanno terminato il traffico dati prima del rinnovo dell’offerta. Fino a questo momento erano disponibili SOS 500 MB e SOS 1 GIGA, al costo di rispettivamente 1 euro (per 24 ore) e 3 euro (per una settimana); le nuove opzioni SOS 10 GIGA e SOS 30 GIGA, dal nome autoesplicativo, garantiscono 10 GB a 3 euro e 30 GB a 5 euro (in entrambi i casi per 30 giorni).

I dati SOS hanno la priorità e vengono utilizzati con scatti anticipati di 1 KB prima di quelli dell’offerta principale, sia in Italia sia in Unione Europea (fino a 1,5 GB o 2,5 GB in roaming). Naturalmente, una volta scaduto il termine, i MB avanzati andranno persi e non ci sarà alcun rinnovo automatico.

Come attivare SOS 10 GIGA e SOS 30 GIGA di Kena Mobile

Se avete bisogno di dati extra potete attivare SOS 10 GIGA e SOS 30 GIGA di Kena Mobile (così come le altre due opzioni già disponibili in precedenza) in diversi modi. Il più semplice resta quello di utilizzare l’app ufficiale Kena Mobile, disponibile gratuitamente sul Google Play Store, ma potete anche sfruttare l’area clienti MyKena, il servizio di assistenza “Fai da Te” (40181), l’assistenza clienti 181 o i negozi autorizzati.

Per maggiori informazioni sulle opzioni SOS di Kena Mobile potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: migliori offerte operatori virtuali