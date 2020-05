Quante volte vi è capitato di “perdervi” all’interno di un video su YouTube particolarmente lungo in cerca di una particolare sezione? Da oggi sarà decisamente più facile trovare il bandolo della matassa grazie alla nuova funzione in roll out.

Si chiama Video Chapters, Capitoli Video, e permette ai creatori di contenuti di apporre dei segnatempo nei video, per saltare rapidamente da una sezione all’altra, o per rivedere una parte interessante. I primi test sono iniziati il mese scorso e a quanto pare hanno dato risultati positivi, tanto che in queste ore è iniziato il roll out per gli utenti di tutte le piattaforme desktop, Android e iOS.

L’utente non dovrà effettuare alcun intervento, visto che starà ai creatori introdurre i capitoli al punto giusto. Per utilizzare la funzione sarà necessario inserire almeno tre marcatori, di cui uno iniziale, dalla lunghezza minima di dieci secondi. Per gli utenti mobili sarà ancora più facile riconoscere i capitoli, visto che il passaggio dall’uno all’altro sarà sottolineato da un feedback aptico.

Sulle piattaforme prive di vibrazione comparirà invece uno snap del video per sottolineare il passaggio a un nuovo capitolo. I feedback ottenuti sono stati molto positivi, tanto da convincere YouTube a rilasciare la novità per tutti, dopo aver apportato le opportune correzioni in base ai suggerimenti ricevuti.

Al momento sono ovviamente molto pochi i contenuti che possono mostrare questa nuova funzione, come ad esempio questo concerto dei Flaming Lips o questo dei Radiohead, ma nel corso delle prossime settimane saranno sempre di più i contenuti che offriranno questa opportunità.