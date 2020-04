Xiaomi Mi Note 10 Lite è divenuto ufficiale oggi durante uno degli eventi in streaming che oramai sono la prassi in tempi complessi come questi dal punto di vista sanitario. È spontaneo confrontare il nuovo prodotto di Xiaomi con lo smartphone da cui deriva, e l’operazione, a dire il vero, è affatto difficile, poiché sono molti i punti di contatto tra Xiaomi Mi Note 10 Lite e lo smartphone presentato lo scorso novembre da cui deriva.

Lunghezza, larghezza, spessore, peso e fattore di forma dei due smartphone sono sovrapponibili, non lo è invece la struttura della superficie frontale in cui in questo caso il display occupa una sezione più ampia. Fa piacere che Xiaomi abbia rinnovato la fiducia al duo composto dalla batteria da ben 5.260 mAh con ricarica rapida a 30 watt e dal SoC Snapdragon 730G, una coppia che può garantire grosse soddisfazioni termini di autonomia.

Gli spunti interessanti di Xiaomi Mi Note 10 Lite tuttavia non si esauriscono a questo, per cui procediamo con la scheda tecnica del nuovo medio gamma asiatico.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi Note 10 Lite

schermo 3D Curved AMOLED Dot Drop Full HD+ (1080 x 2340 pixel) da 6,47 pollici HDR10 protetto da Gorilla Glass 5 (come la superficie posteriore), luminosità tipica di 430 nits e 600 nits di picco, certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di tonalità blu;

SoC Qualcomm Snapdragon 730G con CPU octa core a 2,2 GHz costruito a 8 nanometri e GPU Adreno 618;

memorie: 6 oppure 8 GB di RAM LPDDR4X e 64 oppure 128 GB di memoria interna UFS 2.1 non espandibile;

connettività: Dual SIM Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, ingresso per il jack audio da 3,5 mm, USB-C, emettitore ad infrarossi;

quadrupla fotocamera posteriore: sensore grandangolare Sony IMX686 da 64 megapixel, apertura f/1.89, pixel da 0,8 μm e obiettivo a sei lenti; sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, apertura f/2.2, campo visivo di 120 gradi, pixel da 1,12 μm e obiettivo a cinque lenti; sensore macro da 2 megapixel, apertura f/2.4 e pixel da 1,75 μm; sensore di profondità da 5 megapixel, apertura f/2.4 e pixel da 1,12 μm;

fotocamera frontale inserita in un notch a goccia da 16 megapixel, apertura f/2.48 e pixel da 1 μm; face recognition, AI beautify, AI studio lightning, AI scene detection;

sblocco tramite lettore di impronte digitali in-display e sblocco con riconoscimento del volto in 2D;

batteria da 5.260 mAh con ricarica rapida a 30 watt (carica batteria da 30 watt in confezione);

interfaccia utente MIUI 11 basata su Android 10;

dimensioni di 157,8 x 74,2 x 9,67 mm e peso di 204 grammi.

Design e funzionalità di Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi durante la presentazione ha sottolineato quanto svolto sulla superficie frontale. In essa trova posto uno schermo Curved AMOLED 3D da 6,47 pollici, ma il maggior lavoro ha coinvolto ciò che gli sta intorno: i tecnici hanno ottimizzato ulteriormente le cornici, e (complice qualche “trucco” matematico? ndr) si è passati da uno screen to body ratio dell’87,8% di Xiaomi Mi Note 10 al 91,4% di Xiaomi Mi Note 10 Lite. Notevole. Confortante il fatto che sul fronte e sul retro, in vetro, sia stato impiegato il medesimo materiale, cioè il Gorilla Glass 5 che dà sempre buone garanzie in termini di durevolezza.

C’era da attendersi l’adozione di un comparto fotografico meno scintillante di quello del primo smartphone a tagliare il traguardo dei 100 megapixel, ed in effetti è impossibile ignorare il downgrade su uno degli aspetti che arrivano per primi sotto la lente d’ingrandimento di un appassionato: la fotocamera principale, Sony IMX686, esprime dei più consueti 64 megapixel ed è affiancata da altri tre sensori, dai quali manca l’appello il teleobiettivo qui rimpiazzato da un sensore di profondità, sulla cui utilità pratica permane sempre qualche dubbio. Ma tant’è: solo una prova sul campo potrà chiarire l’efficacia del gruppo fotocamere di Xiaomi Mi Note 10 Lite, alla quale fa comunque da contraltare un prezzo di listino inferiore di oltre 200 euro.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Glacier White e Nebula Purple a partire da metà maggio su mi.com. Due le varianti: 6+64 GB a 369,90 euro e 6+128 GB a 399,90 euro, con quest’ultima però che è un’esclusiva di Vodafone non disponibile in Nebula Purple.