Xiaomi Mi MIX 2 è stato lanciato dal colosso cinese nel 2017 ma per Lei Jun, co-fondatore e CEO di Xiaomi, questo smartphone ha ancora il suo fascino, tanto da essere il suo telefono preferito.

In particolare Lei Jun si riferisce alla speciale sensazione che è in grado di garantire uno smartphone dotato di una scocca in materiale ceramico.

Il lancio di Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe essere più vicino del previsto

Questa rivelazione da parte del CEO di Xiaomi sembra suggerire che il colosso cinese si prepara a lanciare una nuova generazione di questa gamma di smartphone e nelle ultime settimane si sono succedute diverse indiscrezioni secondo cui si avvicina a grande passi il momento della presentazione di quello che potrebbe essere chiamato Xiaomi Mi MIX 4.

Ricordiamo che ormai il nuovo modello di questa serie è atteso da tanto, anche perchè lo scorso anno il produttore ha deciso di lanciare soltanto un concept phone, lo Xiaomi Mi MIX Alpha.

Per quanto riguarda le possibili caratteristiche di Xiaomi Mi MIX 4, oltre ad una scocca in ceramica dovrebbe vantare un processore Qualcomm Snapdragon 865, il supporto 5G e l’interfaccia MIUI 12 basata su Android 10. Staremo a vedere.