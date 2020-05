In due store cinesi sono stati messi in vendita lo Xiaomi Mi 6 Silver Edition e il prototipo di Xiaomi Mi 7, smartphone che non è stato mai lanciato dal produttore (che dallo Xiaomi Mi 6 è passato allo Xiaomi Mi 8).

Iniziando dallo Xiaomi Mi 6 Silver Edition, tale device viene proposto a 19.999 yuan (pari al cambio a circa 2.520 euro) e probabilmente, trattandosi di un’edizione limitata, sarà disponibile soltanto in poche unità.

A caratterizzare lo smartphone troviamo un telaio in acciaio inossidabile e la parte posteriore ricoperta da un pannello di vetro con una speciale finitura a specchio ultra riflettente.

Xiaomi ha spiegato che il vetro è rivestito usando una speciale procedura estremamente sofisticata, tanto che solo un granello di polvere durante il processo rende inutilizzabile il lotto (questo è probabilmente il motivo per cui il produttore non ha lanciato una variante argentata dei modelli successivi).

Xiaomi Mi 7 è stato quantomeno progettato

Il prototipo di Xiaomi Mi 7 è invece in vendita a 1.000.200 yuan (pari al cambio a circa 126.000 euro), un prezzo “folle” giustificato dal fatto che si tratta di un “pezzo da collezione”.

Tra le sue feature pare vi sarebbero dovuti essere un processore Qualcomm Snapdragon 845, un display OLED da 6,02 pollici, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una doppia fotocamera posteriore e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sul retro.