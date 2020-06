Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Xiaomi di MIUI 12 basata su Android 11 beta per alcuni utenti con Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro.

Arriva Android 11 beta per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Come avviene di solito con le versioni beta, ci sono alcuni rischi da affrontare se si decide di installare tale release: a dire del produttore, infatti, dopo l’aggiornamento ad Android 11 alcune applicazioni potrebbero presentare problemi di incompatibilità (tanto da non essere adatte per un uso quotidiano).

Xiaomi, inoltre, consiglia di prestare attenzione all’aggiornamento e al backup di tutti i dati e, dopo aver effettuato l’update ad Android 11, di evitare di eseguire il downgrade ad Android 10 (in quanto si potrebbe rischiare un brick del dispositivo).

Tra i bug noti di MIUI 12 con Android 11 beta per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro vi sono l’impossibilità di usare la vista notturna nella fotocamera, alcuni problemi di visualizzazione della barra di stato, il mancato supporto alla funzionalità degli screenshot lunghi ed eventuali problemi con lo store di app.

Xiaomi Mi 9 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio

Restando in casa del produttore cinese, è arrivato in Italia un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi 9 Lite: stiamo parlando di MIUI 11 (versione stabile MIUI V11.0.3.0.QFCEUXM).

L’update in questione dovrebbe introdurre soltanto le patch di sicurezza Android relative a maggio 2020.

Come aggiornare

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone (i più impazienti possono anche controllare manualmente la sua disponibilità andando nella sezione dedicata agli aggiornamenti nel menu delle Impostazioni).

*** Grazie a Pietro Papisca per la segnalazione