Bisognerà attendere martedì 11 agosto 2020 per la presentazione ufficiale di Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, nuova versione dell’attuale serie top di gamma del produttore cinese.

Il team di Xiaomi ha già confermato di avere organizzato un evento per tale data e a quanto pare il suo protagonista principale sarà un nuovo modello top di gamma, device del quale allo stato attuale si conoscono pochi dettagli (stando a precedenti apparizioni nei database di alcuni enti certificatori, il suo nome modello dovrebbe essere M2007J1SC).

Cosa sappiamo di Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Tra le feature di Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, pensato per festeggiare il decimo anniversario di Xiaomi, non dovrebbero mancare un display AMOLED curvato da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e foro per la fotocamera frontale e 12 GB di RAM. Per quanto riguarda il processore, non è chiaro se sarà animato dal Qualcomm Snapdragon 865 o Snapdragon 865+.

Sempre sulla base delle indiscrezioni, tra le sue feature vi sarebbero anche una batteria a doppia cella da 4.500 mAh con supporto alla ricarica a 120 W (o, in modalità wireless, a 55 W) e una fotocamera posteriore con sensore primario da 48 megapixel e una lente con zoom periscopico che potrebbe registrare video a risoluzione 8K a 10-bit con HDR10.

Nella stessa occasione potrebbe essere presentato anche Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, smartphone che dovrebbe avere come nome modello la sigla M2006J10C e che fino a questo momento è stato chiamato Redmi K30 Ultra. Staremo a vedere.