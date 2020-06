Xiaomi Mi 9T ci ha mostrato come l’azienda cinese sia assolutamente in grado di realizzare smartphone con fotocamera pop-up frontale, ma pare che la compagnia abbia lavorato a diversi smartphone muniti della stessa soluzione. In questo caso, grazie al database WIPO (World Intellectual Property Organization), scopriamo che Xiaomi aveva avanzato richiesta di brevetto per un particolare smartphone nel 2018.

Brevetto con fotocamera pop-up

A distanza di due anni abbiamo modo di apprezzare il design di questo terminale con fotocamera pop-up nell’angolo superiore destro. Dapprima visti con crescente interesse, oggigiorno queste soluzioni iniziano ad essere sempre meno popolari, soprattutto per lo sforzo ingegneristico richiesto per l’implementazione del motorino di movimento della fotocamera e la difficoltà incontrata per ottenere l’impermeabilità del telefono.

Dal design dello smartphone possiamo notare la presenza della porta USB Type-C e dello speaker sulla porzione inferiore, mentre per il comparto fotografico risulterebbero presenti almeno altri due sensori (oltre al flash LED). Non è chiaro se questo smartphone corrisponda ad un vecchio design ormai scartato, o se Xiaomi stia ancora lavorando ad esso. L’assenza del jack audio da 3,5 mm ci porta però a credere che si tratti di un terminale di fascia alta, il che potrebbe rappresentare una piccola chance che sia ancora in fase di lavorazione.

In copertina Xiaomi Mi 9T