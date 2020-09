Prosegue senza sosta WINDAY, il programma di fidelizzazione di WINDTRE che per oggi, martedì 8 settembre 2020, prevede un’interessante iniziativa riservata ad alcuni clienti dell’operatore.

WINDAY offre Summer 75 Giga a 4,99 euro

Se tutti gli iscritti, infatti, hanno la possibilità di acquistare diversi prodotti di vario genere a prezzo scontato tramite il Crazy Store (ossia il sito e-commerce di WINDAY), ad alcuni clienti appositamente scelti verrà proposta la possibilità di attivare l’opzione aggiuntiva Summer 75 Giga a 4,99 euro (con addebito sul metodo di pagamento già usato).

Questa promozione, che può essere attivata fino a lunedì 14 settembre 2020, mette a disposizione dell’utente 75 giga di traffico dati da usare entro 15 giorni dalla sua attivazione e alla scadenza si disattiva automaticamente.

Ricordiamo che domani WINDAY proporrà agli utenti il concorso settimanale (in palio 10 forni a vapore Miele e My Cooking Box), giovedì sarà la volta del quiz (rispondendo correttamente a 9 domande sarà possibile vincere fino a 3.000 euro di ricariche o sconti in fattura, iniziativa riproposta anche la domenica ma con un montepremi di 2.000 euro) mentre da venerdì a domenica gli iscritti potranno avere 1 film gratuito a settimana a scelta tra quelli inclusi in una selezione di titoli presenti su CHILI.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche