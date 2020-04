Con WhatsApp è possibile visualizzare video di YouTube, Instagram o Facebook direttamente all’interno di una chat grazie alla modalità Picture-in-Picture, ma con l’ultima versione dell’applicazione il supporto si è esteso anche a Netflix.

Condividendo infatti un contenuto presente nel catalogo di Netflix all’interno di una conversazione su WhatsApp, sarà possibile visualizzare il trailer del contenuto in questione, se presente, tramite il Picture-in-Picture.

Il PiP funziona sia condividendo un contenuto direttamente dall’applicazione di Netflix, sia copiando e incollando un link all’interno di una conversazione di WhatsApp. Il trailer, come per tutti gli altri video visualizzabili con questa modalità, si chiuderà nel momento in cui usciremo dall’applicazione.

L’ultima versione di WhatsApp, la 2.20.123, è stata rilasciata sul Play Store già un po’ di tempo, ma non è chiaro se il tutto avviene aggiornando l’applicazione o se bisogna aspettare un’attivazione lato server.

Voi riuscite a visualizzare i trailer di Netflix con il Picture-in-Picture su WhatsApp?