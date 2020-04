Il team di WhatsApp per Android continua a rilasciare nuove versioni beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma.

L’ultima della serie è WhatsApp Beta versione 2.20.143, release nella quale sono presenti dei riferimenti ad una feature a cui gli sviluppatori lavorano da tanto tempo: stiamo parlando di Multi Device, ossia la possibilità di utilizzare lo stesso account su più dispositivi contemporaneamente (ciò significa che non si verrà disconnessi dal proprio device principale nel caso in cui si provi ad accedere da un altro telefono).

Si tratta di una funzionalità che potrebbe risultare molto comoda a chi ha un tablet, consentendo di continuare a chattare su entrambi i device.

Per quanto riguarda la versione 2.20.143 di WhatsApp Beta vi è un nuovo indizio su questa feature ed in particolare sulla schermata di registrazione principale, che chiede di utilizzare la rete WiFi per salvare i dati (probabilmente per trasferire sul nuovo dispositivo la cronologia delle chat).

La speranza è quella di saperne presto di più.

Come scaricare WhatsApp Beta 2.20.143

Per scaricare l’ultima versione beta di questa popolare app bisogna essere registrati al canale di beta testing disponibile sul Play Store (se siete già sul client beta) oppure installare l’ultimo APK tramite questo link di APK Mirror.