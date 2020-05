Dopo il ritorno dei video da 30 secondi come stato di WhatsApp e l’arrivo di Messenger Rooms, il team di sviluppo di WhatsApp Beta ha rilasciato una nuova build dell’applicazione che porta con sé una interessante novità.

Novità WhatsApp Beta 2.20.171

Infatti, installando la versione 2.20.171 di WhatsApp Beta è possibile trovare il supporto ai QR code. Da tempo in fase di sviluppo, il team è finalmente riuscito ad inserirlo all’interno dell’ultima beta.

Gli utenti muniti della versione 2.20.171 possono individuare una nuova icona per i QR code all’interno del pannello delle impostazioni di WhatsApp Beta. In questa sezione, di fianco al proprio nome e foto di profilo, è possibile tappare sull’icona per mostrare il proprio QR code e così condividerlo rapidamente con i proprio amici.

Questi, tramite una semplice sezione della UI, possono successivamente scannerizzare il codice QR per aggiungervi rapidamente su WhatsApp. Attenzione: scambiare il QR code comporta anche la condivisione del proprio numero di telefono. Nel caso in cui vogliate cambiare QR code perché magari condiviso con una persona poco “simpatica”, potrete cambiarlo quante volte volete.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Per installare la beta 2.20.171 di WhatsApp vi occorre essere già iscritti al canale beta dell’applicazione e scaricare l’update dal Google Play Store. In caso contrario potete scaricare l’APK da APK Mirror direttamente dal seguente link.