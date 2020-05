Con l’arrivo della versione beta 2.20.139 di WhatsApp, il team di sviluppo dell’applicazione di instant messaging più popolare al mondo si preparava ad introdurre la feature Messenger Rooms, ovvero una particolare funzionalità svelata da Facebook durante le scorse settimane.

Messenger Rooms arriva su WhatsApp Beta

L’idea di Messenger Rooms è quella di dare agli utenti la possibilità di creare delle stanze virtuali che, tramite l’invio di un particolare link di invito, danno modo ad un massimo di 50 utenti di partecipare ad una videochiamata, anche per chi non dispone di un account con il social network.

In queste ore, a seguito dell’annuncio di rollout globale di Messenger Rooms tramite l’account Twitter ufficiale di Messenger, la versione 2.20.163 di WhatsApp Beta inizia a mostrare la possibilità di utilizzare Messenger Rooms. Attualmente pare che la funzione sia disponibile per alcuni utenti in America, ma è probabile che la feature arriverà nel resto dei paesi nel corso dei prossimi giorni.

Come si può vedere dalle immagini qui presenti, il classico menu per allegare un file presenta adesso il tasto “Room” al posto di quello per la fotocamera; questo sarà ancora presente ma verrà posizionato in fondo al menu. Se tappato, una scherma introduttiva si occupa di spiegare la funzione prima di poterla utilizzare ed essere trasportati all’interno di Facebook Messenger.

La possibilità di utilizzare Messenger Rooms viene inoltre aggiunta nel tab “chiamate” subito sopra il tasto rapido per far partire una nuova chiamata.

Come scaricare la nuova release di WhatsApp Beta

L’ultima versione di WhatsApp Beta dovrebbe essere disponibile come aggiornamento da scaricare su Google Play Store (solo se siete iscritti al canale beta), altrimenti potete installare l’APK tramite questo link di APK Mirror.