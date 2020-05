Alcuni mesi fa vi avevamo parlato di una particolare limitazione circa la durata dei video utilizzati come stato di WhatsApp. Questi, della durata massima di 15 secondi, erano stati imposti a tutti gli utenti indiani evidentemente per contenere il carico di stress della infrastruttura di WhatsApp – l’applicazione di instant messaging di Facebook è utilizzatissima in India -, così come per limitare la propagazione di fake news.

Limite video di 30 secondi per gli stati

In queste ore, grazie all’arrivo della versione 2.20.166 di WhatsApp Beta, scopriamo che il team di sviluppo di WhatsApp ha ufficialmente rimosso il limite portando nuovamente gli utenti a porter utilizzare video di 30 secondi come stato di WhatsApp.

Il cambiamento in questione non porta quindi alcune nuove feature su WhatsApp Beta, almeno da quel che possiamo notare, ma semplicemente permette agli utenti di poter utilizzare filmati di una durata maggiore in modo del tutto identico a quanto era possibile già fare prima che WhatsApp rendesse operativo il blocco ad un massimo di 15 secondi.

Come scaricare la nuova beta di WhatsApp

Per installare la versione 2.20.166 di WhatsApp Beta gli utenti registrati al canale beta di WhatsApp dovranno semplicemente aggiornare l’applicazione tramite Google Play Store, altrimenti sarà necessario installare l’APK tramite questo link di APK Mirror.