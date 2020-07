In queste ore Vodafone ha svelato la lista completa di tutte le offerte speciali attivabili da nuovi clienti nei negozi aderenti con minuti di traffico in chiamata, SMS e traffico dati a partire da 6,99 euro in su.

Lista delle offerte Vodafone Special

Le offerte qui elencate sono disponibili per alcuni clienti provenienti da selezionati operatori telefonici oppure entro un certo limite di età. Ecco in dettaglio tutte le offerte Vodafone Special:

Vodafone Special Minuti 20 Giga + 50 Giga , offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati in 2G, 3G e 4G a 9,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 0,01 euro. L’offerta è attivabile esclusivamente in modalità Smart Pay (con addebito su carta) per i nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e altri operatori virtuali – l’offerta, in alcuni volantini, viene anche etichettata come Vodafone Special 70 GB;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati in 2G, 3G e 4G a al mese con costo di attivazione pari a 0,01 euro. L’offerta è attivabile esclusivamente in modalità Smart Pay (con addebito su carta) per i nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e altri operatori virtuali – l’offerta, in alcuni volantini, viene anche etichettata come Vodafone Special 70 GB; Vodafone Special Unlimited Limited Edition , offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 2G, 3G e 4G a 6,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 0,01 euro. Può essere attivata dai nuovi clienti che provengono da Tiscali e CoopVoce;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati in 2G, 3G e 4G a al mese con costo di attivazione pari a 0,01 euro. Può essere attivata dai nuovi clienti che provengono da Tiscali e CoopVoce; Vodafone Special Unlimited Edition , offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 2G, 3G e 4G a 7 euro al mese. Può essere attivata dai nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni operatori virtuali;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati in 2G, 3G e 4G a al mese. Può essere attivata dai nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni operatori virtuali; Vodafone Special Minuti 50 Giga , offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 GB di traffico dati in 2G, 3G e 4G a 9,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 12,10 euro. Può essere attivata dai nuovi clienti provenienti da Kena Mobile, LycaMobile e BT Enia Mobile;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, di traffico dati in 2G, 3G e 4G a al mese con costo di attivazione pari a 12,10 euro. Può essere attivata dai nuovi clienti provenienti da Kena Mobile, LycaMobile e BT Enia Mobile; Vodafone Special Minuti 20 Giga , offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 20 GB di traffico dati in 2G, 3G e 4G a 9,99 euro al mese. È possibile raddoppiare la soglia di traffico dato a disposizione attivando l’offerta con la modalità di pagamento Smart Pay con contributo di attivazione pari a 5,01 ero. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti under 25 con o senza portabilità;

, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, di traffico dati in 2G, 3G e 4G a al mese. È possibile la soglia di traffico dato a disposizione attivando l’offerta con la modalità di pagamento Smart Pay con contributo di attivazione pari a 5,01 ero. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti con o senza portabilità; Vodafone Special Minuti 10 Giga, indirizzata ai clienti che attivano un nuovo numero, offre minuti illimitati e 10 GB di traffico dati a 15 euro al mese con costo di attivazione pari a 5 euro.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche