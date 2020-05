Per i clienti Vodafone Happy Black è disponibile un nuovo codice sconto va ad aggiungersi alle promozioni di maggio già annunciate. Frutto di una partnership con Unieuro, gli iscritti al programma di fidelizzazione a pagamento di Vodafone, possono sfruttare un coupon per godere di uno sconto sugli acquisti sul negozio online della catena.

Il coupon per Unieuro di Vodafone Happy Black

Si tratta di un buono sconto di 10 euro valido su una spesa minima di 89 euro sullo store online di Unieuro. È questo il nuovo regalo che Vodafone Happy Black riserva ai propri iscritti che lo possono riscattare e spendere su tutto il catalogo di prodotti disponibili nel negozio di elettronica di consumo.

Il codice sconto non è cumulabile con altri coupon ed è valido esclusivamente per gli ordini online con consegna a domicilio e non per i ritiri in negozio. Mentre per quanto riguarda la validità e gli ulteriori dettagli in proposito, trovate tutto nell’SMS inviato al numero col quale il cliente ha aderito a Vodafone Happy Black.

Per maggiori informazioni, qui trovate i dettagli della promozione di Unieuro e tutti gli altri sconti del programma.