Il programma a pagamento Vodafone Happy Black ha aggiornato il proprio catalogo inserendo nuove promozioni dedicate a tutti i clienti dell’operatore rosso.

In particolare, segnaliamo la possibilità di riscattare un mese gratuito di abbonamento a Dplay Plus, il servizio di streaming che permette di visualizzare diversi canali a pagamento come Discovery Channel, Discovery Science o Animal Planet.

Alla fine del mese gratuito il cliente potrà continuare l’abbonamento pagando 19,90 euro per un anno, con uno sconto del 50% rispetto al normale prezzo di listino.

Nel mese di maggio i clienti di Vodafone Happy Black potranno inoltre richiedere uno sconto del 30% sul sito Da Nord a Food, uno sconto del 40% per l’acquisto di un beauty box sul sito Abiby e infine uno sconto del 50% sul sito Homemania.

Per gli amanti degli smartwatch, invece, Vodafone e Garmin offrono a tutti i clienti dell’operatore uno sconto del 25% sull’acquisto di un wearable delle serie vívofit Jr.2, vívosport, vívomove 3 e vívoactive 4.

C’è qualche promozione presente nel catalogo di Vodafone Happy Black di vostro interesse?

