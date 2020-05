È ufficiale: Vodafone ha annunciato oggi il suo programma per la disattivazione del 3G in Germania. Come anticipato alcuni mesi fa, l’operatore telefonico aveva già speso alcune parole al riguardo, parlando di quella che risulta essere una tecnologia ormai obsoleta e destinata prima o poi a scomparire anche da altri lidi.

Il programma e la data di spegnimento del 3G di Vodafone

Con il 5G sempre più presente, nonostante i tanti problemi che l’affliggono di recente, Vodafone ha appena presentato un piano che prevede una prossima disattivazione delle reti 3G in Germania.

La motivazione che sta dietro a tale spegnimento la ritroviamo nella detta obsolescenza della tecnologia che nel Paese è già usata di rado: appena il 5% del traffico totale di dati mobili Vodafone è ancora in 3G. Di qui la scelta già trapelata in passato e che ora passa per vie ufficiali attraverso un programma che esemplifica chiaramente il tutto, conversione delle reti compresa.

La data d’addio prevista è il 30 giugno 2021. Dunque, fra poco più di un anno Vodafone spegnerà il 3G, salvo eventuali cambi di programma, una scelta che, secondo quanto comunicato dall’operatore, non avrà alcuna conseguenza per i clienti 3G, ma ne avrà piuttosto per gli utenti LTE, con il potenziamento che ne consegue a tutto vantaggio di velocità e sicurezza.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche