L’estate è entrata nel vivo e continua il “festival” delle offerte sul Play Store: da oggi Today Weather, una tra le migliori Android applicazioni per il meteo, sconta la versione Premium (per sempre), ora disponibile al prezzo di 4,19 euro.

Today Weather propone le previsioni meteo in una grafica molto curata, dove le condizioni attuali vengono indicate attraverso migliaia di foto che riprendono l’ora del giorno e la situazione meteo. Sono disponibili anche informazioni dettagliate, come la temperatura percepita, la relativa umidità, la pressione e l’indice UV. Vengono infine mostrate le fasi lunari, gli orari di alba e tramonto e l’indice di qualità dell’aria.

La versione Premium, in offerta a 4,19 euro solo per tre giorni ancora, consente di rimuovere per sempre gli annunci pubblicitari, ottenere pacchetti di icone illimitati e seguire il meteo in più di due località. A seguire il badge per il download di Today Weather.