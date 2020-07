Due nuovi smartphone Android sono stati presentati oggi in Russia: si tratta di TCL 10 Plus e TCL 10 SE, che vanno ad ampliare la gamma del produttore cinese, già caratterizzata da TCL 10 Pro, TCL 10L e TCL 10 5G, all’interno della fascia media. Ecco le specifiche tecniche e tutto ciò che sappiamo.

Caratteristiche e funzionalità di TCL 10 Plus

Partiamo da TCL 10 Plus, che a discapito del nome è il più piccolo tra i due smartphone appena svelati. Il dispositivo mette a disposizione un display AMOLED da 6,47 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2340 pixel), SoC Qualcomm Snapdragon 665, 6/8 GB di RAM, 64/128/256 GB di memoria interna (espandibile), quadrupla fotocamera posteriore, batteria da 4500 mAh e Android 10. Più nello specifico ecco la scheda tecnica completa di TCL 10 Plus:

display AMOLED da 6,47 pollici Full-HD+ (1080 x 2340);

SoC Qualcomm Snapdragon 665 con CPU octa-core;

6 o 8 GB di RAM

64, 128 o 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD;

quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP (f/1.8 e 0,8 μm), grandangolare da 8 MP (f/2.2 e 1,12 μm) e due sensori da 2 MP (f/2.4 e 1,75 μm per entrambi) per macro e profondità; registrazione video fino a 4K e autofocus;

fotocamera anteriore da 16 MP con apertura f/2.2 e 1 μm con registrazione Full-HD;

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB 2.0 Type-C, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou;

sensore di impronte integrato nel display, porta per jack da 3,5 mm;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida;

Android 10 con TCL UI;

dimensioni di 158,9 x 72,88 x 8,95 mm, peso di 172 grammi.

Caratteristiche e funzionalità di TCL 10 SE

TCL 10 SE, che abbiamo già visto in alcune indiscrezioni, si piazza un po’ più in basso all’interno dell’affollata fascia media Android, offrendo caratteristiche tecniche meno entusiasmanti tra le quali display LCD HD+, SoC Helio P22 e “solo” una tripla fotocamera posteriore. Ecco le specifiche tecniche complete di TCL 10 SE:

display LCD da 6,52 pollici HD+ (720 x 1600);

SoC MediaTek Helio P22 con CPU octa-core;

4 GB di RAM

128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD;

tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP (f/1.8 e 0,8 μm), grandangolare da 5 MP (f/2.2 e 1,12 μm) e un sensore da 2 MP (f/2.4 e 1,75 μm per entrambi) per la profondità; registrazione video fino a Full-HD e autofocus;

fotocamera anteriore da 8 MP con apertura f/2.0 e 1 μm o da 13 MP f/2.2 e 1,12 μm, con registrazione Full-HD;

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB 2.0 Type-C, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou;

sensore di impronte posteriore, porta per jack da 3,5 mm, radio FM;

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida a 15 W;

Android 10 con TCL UI;

dimensioni di 164,9 x 74,7 x 8,39 mm, peso di 166 grammi.

Prezzo e disponibilità di TCL 10 Plus e TCL 10 SE

Purtroppo per il momento TCL non ha diffuso alcun dettaglio riguarda la data di uscita, la disponibilità nei vari mercati e il prezzo di vendita di TCL 10 Plus e TCL 10 SE. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati al riguardo e vi faremo sapere del loro eventuale arrivo in Italia.

Leggi anche: recensione TCL 10 Pro