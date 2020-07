Negli ultimi anni una sorta di competizione ha portato i maggiori produttori di smartphone a proporre tecnologia di ricarica rapida con un wattaggio sempre maggiore. L’utilità di queste feature permette agli utenti di ottenere anche più del 50% di autonomia semplicemente con qualche minuto di ricarica, spesso inferiore al tempo di una doccia.

Caricabatterie da 120 W in arrivo

Secondo un nuovo rumor le 5 maggiori aziende cinesi produttrici di smartphone Android starebbero testando la ricarica a 120 W. La notizia viene pubblica su Weibo dal classico leaker Digital Chat Station, omettendo però la lista di quelle che sarebbero queste aziende cinesi.

Da 10 V a 20 V, questa tecnologia di ricarica rapida sarebbe in grado di raggiungere la potenza massima di 120 W (10 V /12 A), teoricamente in grado di offrire un nuovo modo di intendere l’autonomia di una batteria per smartphone.

Che importanti realtà come Vivo e Xiaomi stiano testando caricabatterie ad alto wattaggio non è più un segreto, ed infatti il caricabatterie di Xiaomi da 120 W con model number MDY-12-ED ha recentemente ottenuto la certificazione 3C, mentre OPPO non nasconde i piani per quanto riguarda lo sviluppo di uno smartphone in grado di supportare la ricarica a 100 W.

Difficile prevedere quando i primi smartphone con ricarica a 120 W arriveranno sul mercato, ma il rumor di quest’oggi ci avvicina sempre di più al giorno in cui potremmo godere del 100% di autonomia a seguito di una ricarica di qualche minuto.