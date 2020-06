Di Samsung Galaxy Note 20+, etichettato anche come Samsung Galaxy Note 20 Ultra dall’ente Bluetooth SIG, se ne sta parlando piuttosto assiduamente in queste settimane e quest’oggi vi permettiamo di scoprire quella che dovrebbe essere la scheda tecnica completa al lancio. Al momento il condizionale è ancora d’obbligo, sebbene quello che stiamo per mostrarvi ha un sapore di quasi ufficiosità benché è pur sempre probabile che qualcosa potrebbe cambiare da qui al rilascio ufficiale previsto per il prossimo Q3 2020.

Scheda tecnica al top e senza compromessi

Gli ultimi rumor convergono sulla presenza di un comparto fotografico di alto livello ed in parte simile a quello presente su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, sebbene rispetto a quest’ultimo il sensore periscopico da 13 MP dovrebbe offrire uno zoom 50x e non 100x come invece disponibile sul top di gamma della serie Samsung Galaxy S20.

A parte piccole ma importanti differenze, le novità più attese su Samsung Galaxy Note 20 Ultra dovrebbero ruotare attorno al display, processore e configurazione delle fotocamere. Il primo, esteticamente simile a quello presente su Samsung Galaxy Note 10+, dovrebbe abbracciare la tecnologia LTPO vista per la prima volta su Samsung Galaxy Z Flip – alcuni scommettono che potrebbe essere presente anche il nuovo pannello OLED per smartphone 5G appena presentato da Samsung Display -, mentre come processore si punta al SoC Exynos 992 e all’ipotetico supporto ai core Cortex-X1 e Cortex-A78 realizzati da ARM.

Caratteristiche Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Display OLED da 6,9 pollici a risoluzione 3040 x 1440 pixel a 120 Hz;

processore Exynos 992;

12/16 GB di RAM con 128/512 GB di storage;

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W;

fotocamera con sensore principale da 108 MP, sensore ultra grandangolare da 12 MP, sensore periscopico da 13 MP e autofocus laser;

fotocamera punch hole con sensore da 40 MP;

speaker stereo;

connettività 5G.

La probabile scheda tecnica di Samsung Galaxy Note 20 Ultra delinea un uno smartphone senza compromessi ed in grado di far impallidire i top di gamma del momento. Fateci sapere cosa ne pensate di queste specifiche mentre restiamo in attesa di scoprire qualcosa in più sul top di gamma di Samsung.