Samsung Display, costola della più ben nota Samsung Electronics, svela un nuovo display OLED ottimizzato per gli smartphone 5G del futuro, andando a migliorare alcune aree estremamente importanti per questo tipo di smartphone.

Più autonomia e meno fatica per gli occhi

Questo pannello ottimizzato per la connessione 5G ha ricevuto la certificazione “Eye Care Display” dall’ente SGS che, com’è possibile notare dall’immagine qui in basso, fa anche riferimento ad un importante miglioramento per quanto riguarda l’emissione di luce blu. Il pannello di nuova generazione presenta meno del 6,5% di emissione di luce blu, contro invece il 7,5% degli attuali display Infinity display di Samsung. Questo garantisce all’utente di poter continuare ad utilizzare lo smartphone anche a sera, dove la bassa emissione di luce blu non va ad interferire con il normale ritmo del sonno.

Migliora anche il footprint energetico per quanto riguarda i consumi di batteria; il nuovo pannello OLED per gli smartphone 5G consuma infatti 1,3 W rispetto ai 1,5 W dell’attuale generazione di display, il che si traduce nella possibilità di continuare ad utilizzare gli smartphone più a lungo senza temere di restare a secco di batteria.

Gli investimenti di Samsung Display in questo settore non ci stupiscono più di tanto. Tutti gli indicatori danno gli smartphone 5G come come il settore che tornerà a portare le vendite mondiali di terminali mobile con il segno positivo. Del resto, come abbiamo già visto qualche settimane fa, le vendite di smartphone 5G di Samsung durante il Q1 2020 hanno raggiunto un market share pari al 34,4% con circa 8,3 milioni di smartphone 5G commercializzati.

Nessuna azienda è riuscita a fare tanto nel primo trimestre del 2020, nonostante la presenza di brand estremamente competitivi. Se tanto ci dà tanto, è piuttosto naturale attendersi un ulteriore incremento delle vendite di smartphone 5G grazie alla presenza di questa nuova generazione di display OLED per terminali 5G, forse già con la gamma Samsung Galaxy Note 20?