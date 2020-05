Le ultime informazioni circa il SoC Exynos 992 si fanno sempre più interessanti. Dopo avervene parlato nel corso delle scorse settimane, gli ultimi rumor indicano che il processore sia entrato nella fase di produzione di massa, il che dovrebbe garantire a Samsung il timing necessario per integrarlo all’interno della prossima generazione di smartphone top di gamma.

Al via la produzione di massa di Exynos 992

Dalle ultime informazioni presenti in rete, il processore Exynos 992 vedrebbe la presenza dei nuovi core Cortex-A78 e GPU Mail-G78 presentati ieri da ARM. Questi, come abbiamo trattato in dettaglio nella news appena linkata, garantirebbero un boost piuttosto importante per quanto riguarda la potenza di calcolo. Si parla infatti di un incremento di circa il 20% rispetto alla precedente generazione di Cortex-A77.

Secondo le ultime informazioni la nuova architettura Cortex-A78 permetterà al SoC Exynos 992 di non essere un semplice “speed bump” rispetto al processore Exynos 990. Ciò ci porta direttamente a parlare della gamma Samsung Galaxy Note 20 e degli enormi vantaggi di cui beneficiare con l’arrivo del prossimo SoC Exynos.

L’avvio del processo produttivo del SoC a 5 nm non solo offrirà benefici dal punto di vista della gestione dei consumi – elemento cruciale considerando anche la presenza del modem 5G, ad oggi uno dei componenti più energivori all’interno degli smartphone di fascia alta -, ma migliorerà l’utilizzo generale della gamma Samsung Note 20 anche nei task più impegnativi.