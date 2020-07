Tra gli smartphone in arrivo sul mercato vi sono anche Samsung Galaxy M31s e OPPO K7 5G, device protagonisti nelle scorse ore di alcune anticipazioni.

Le feature di Samsung Galaxy M31s

Stando a quanto emerso fino ad oggi, questo sarà il primo smartphone della serie Galaxy M a vantare un display AMOLED Infinity-O (risoluzione Full HD+) con un foro al centro per la fotocamera e probabilmente un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Tra le sue feature non mancheranno una batteria da 6.000 mAh (con supporto a ricarica rapida a 25 W e ricarica inversa), una quadrupla fotocamera (sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 5 megapixel e di profondità da 5 megapixel) che supporta la Modalità Single Take, un processore Samsung Exynos 9611, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, Android 10 con interfaccia One UI 2.1

Samsung ha in programma il lancio per il 30 luglio in India, ove sarà venduto in bianco e in nero ad un prezzo di circa 240 euro.

In arrivo OPPO K7 5G

Dalla Cina arriva la notizia del lancio di OPPO K7 5G, smartphone che sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 765G.

Si tratta del successore di OPPO K5 e tra le sue feature non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, una quadrupla fotocamera (con sensore principale da 48 megapixel) e una batteria da 4.025 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più