Continua a crescere la serie Galaxy M di Samsung, che rappresenta l’offerta base del colosso sud coreano per il mercato della telefonia mobile. L’ultimo arrivato si chiama Samsung Galaxy M01s ed è stato lanciato oggi in India, a poche settimane di distanza da Galaxy M01. Scopriamone insieme le caratteristiche tecniche, le funzioni e il prezzo.

Caratteristiche di Samsung Galaxy M01s

A dispetto del suffisso s, che potrebbe far pensare a una variante ridotta, Samsung Galaxy M01s è leggermente più grande del predecessore, grazie a uno schermo TFT LCD HD+ (720 x 1520 pixel) da 6,2 pollici di tipo Infinity-V, con notch a V per alloggiare la fotocamera frontale.

Sotto la scocca realizzata in plastica trova posto un SoC MediaTek Helio P22 con CPU octa core a 2 GHz con GPU IMG PowerVR GE8320, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile con microSD da 512 GB con uno slot dedicato nel carrellino delle SIM (nanoSIM + nanoSIM + microSD).

Discreta, vista la fascia di prezzo in cui va a collocarsi, la connettività con dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, GLONASS, radio FM, presa da 3,5 mm per le cuffie. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e può essere ricaricata attraverso il connettore microUSB.

Il comparto fotografico può contare su una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 megapixel (f/1.8) affiancato da un sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale invece troviamo un sensore da megapixel con apertura f/2.0.

A differenza di Galaxy M01 il nuovo entry level può contare su un tradizionale lettore di impronte digitali, collocato sulla cover posteriore.

Design di Samsung Galaxy M01s

Dal punto di vista del design Samsung Galaxy M01s non presenta particolarità in grado di distinguerlo dalle masse, risultando in questo senso abbastanza anonimo. Il frontale è caratterizzato dal notch a V e dalla cornice inferiore pronunciata seppur di dimensioni contenute.

La fotocamera posteriore è disposta a semaforo nell’angolo superiore sinistro, con il flash LED posto al di sotto della doppia fotocamera e il lettore di impronte al centro della cover, in posizione facilmente raggiungibile. L’utilizzo della plastica ha permesso di contenere il peso che raggiunge appena 168 grammi. Le dimensioni sono di 156,9 x 75,8 x 7,8 millimetri, accettabili viste le dimensioni dello schermo, anche se l’usabilità è decisamente al limite.

Due infine le colorazioni disponibili, grigio e blu chiaro.

Software di Samsung Galaxy M01s

Nonostante sia stato lanciato a 2020 inoltrato Samsung Galaxy M01s monta ancora Android 9.0 Pie, una stranezza, sul quale gira l’interfaccia personalizzata One UI Core 1.1. Scelta difficile da comprendere, anche in virtù delle limitazioni poste da Google che non consente ai produttori di certificare smartphone con versioni obsolete di Android e del fatto che Galaxy M01 monta invece Android 10 con One UI 2.0.

Tra le funzioni troviamo Live Focus, che permette di far risaltare i soggetti in primo piano, Smart Selfie per realizzare selfie di qualità sia di giorno che di notte. Oltre allo sblocco con il lettore di impronte è possibile impostare lo sblocco con il volto, molto utile per chi lavora o indossa guanti. Sono presenti anche Samsung Health e il supporto Dolby Atmos.

Prezzo e disponibilità di Samsung Galaxy M01s

Samsung Galaxy M01s sarà presto disponibile in India al prezzo di 9.999 rupie (circa 125 euro) in una singola variante di memoria. Nessuna informazione circa il possibile arrivo sui mercati internazionali.