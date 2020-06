Samsung continua a rinnovare la sua fascia bassa presentando Samsung Galaxy M01, un nuovo entry level caratterizzato da un prezzo, sul mercato indiano, molto aggressivo. Scheda tecnica discreta, anche se non ha niente di particolare, e design tradizionale non sono quindi i punti di forza di uno smartphone che potrebbe comunque avere un buon successo di vendite.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M01

schermo LCD TFT HD+ (720 x 1560 pixel) da 5,7 pollici di tipo Infinity-V

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 435 con CPU octa core a 1,95 GHz e GPU Adreno 505

con CPU octa core a 1,95 GHz e GPU Adreno 505 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 512 GB

connettività 4G/VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, presa da 3,5 mm, radio FM, microUSB

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel (f/2.2) e sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4)

fotocamera frontale da 5 megapixel (f/2.4)

dual SIM dual stand-by

batteria da 4.000 mAh

sblocco con il volto

supporto Dolby Atmos

Design di Samsung Galaxy M01

Le ridotte dimensioni dello schermo hanno permesso a Samsung di creare un dispositivo particolarmente compatto anche senza particolari ottimizzazioni alle cornici, in particolare quella inferiore che è molto pronunciata.

Ecco dunque che Samsung Galaxy M01 misura 146,3 x 70,9 x 9,8 millimetri, un dato che farà felici gli amanti di prodotti compatti. Scordatevi finiture di pregio, impensabili in questa fascia di prezzo: il frame e la cover posteriore sono in plastica, ma questo aiuta a contenere il peso e a ridurre la fragilità del prodotto.

Software e funzioni di Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M01 arriva sul mercato con Android 10, sul quale gira l’interfaccia personalizzata One UI 2, priva quindi delle novità viste sui modelli di fascia superiore ma comunque sufficientemente aggiornata. Vista l’assenza di un lettore di impronte digitali lo sblocco dello smartphone è affidato a un sistema di riconoscimento del volto.

Non si tratta ovviamente di un metodo sicuro ma permette di semplificare lo sblocco in molte situazioni, mantenendo un minimo di sicurezza. Da segnalare infine la presenza del supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza sonora di qualità e dell’app Samsung Health preinstallata, per iniziare fin da subito a monitorare il proprio stato di salute.

Prezzo e disponibilità di Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M01 è in vendita in India a partire dal 2 giugno al prezzo di 8.999 rupie, pari a circa 114 euro. Tre le colorazioni disponibili al momento del lancio: nero, blue e rosso. Non ci sono informazioni in merito al possibile rilascio di una versione destinata ai mercati occidentali, anche se la cosa non è da escludere a priori.