Samsung Galaxy A21s, dopo essere uscito allo scoperto nei giorni scorsi, in queste ore viene ufficialmente svelato dal colosso sud coreano. Le qualità tecniche e di design del terminale lo rendono un prodotto da non sottovalutare, soprattutto considerando i competitor e la grande popolarità che la gamma Samsung Galaxy A(xx) ha in Europa e Nord America.

Specifiche Samsung Galaxy A21s

Secondo un rapporto di Strategy Analytics relativo ai primi mesi del 2020, il 3 su 6 degli smartphone Android attualmente più popolari sul mercato fanno riferimento alla gamma Samsung Galaxy A. Il motivo di tale popolarità è presto detto: con un prezzo di listino estremamente aggressivo, i terminali di Samsung offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Samsung Galaxy A21s stuzzica l’interesse di una grande fetta di pubblico con alcune specifiche hardware piuttosto interessanti. Frontalmente abbiamo un display Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel con fotocamera punch-hole da 13 MP nell’angolo in alto a sinistra. Le cornici sono piuttosto ottimizzate, soprattutto lungo il lato corto superiore, anche se inferiormente lo sono un po’ meno.

Al suo interno è presente un processore octa-core da 2.0 GHz affiancato da 3/4/6 GB di RAM con tagli di memoria da 32/64 GB espandibili fino ad un massimo di 512 GB tramite micro SD. Molto bene la batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W.

Chi l’ha detto che uno smartphone entry-level deve avere un comparto fotografico di quinta lega? Sicuramente non Samsung che, con il modello Samsung Galaxy A21s, svela un interessante modulo munito di ben quattro sensori posteriori. Abbiamo infatti una lente principale da 48 MP con apertura f/2.0, una lente grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, lente di profondità da 2 MP con apertura f/2.4 ed una lente macro da 2 MP con apertura f/2.4.

Previous Next Fullscreen

Sempre sul retro, di fianco il modulo fotografico, è poi presente il piccolo sensore per le impronte digitali per lo sblocco rapido del telefono.

Prezzo Samsung Galaxy A21s

Non è ancora chiaro quando Samsung Galaxy A21s sbarcherà sul mercato e a che prezzo, ma sappiamo che arriverà nelle colorazioni bianca, rossa, blu e nera.