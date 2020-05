Samsung Galaxy A21s è quasi come se fosse ufficiale grazie alle immagini e alle informazioni trapelate in queste ore, che in parte confermano quanto già abbiamo avuto modo di vedere i giorni scorsi. Se siete curiosi di scoprire come sarà il prossimo smartphone di fascia medio bassa del produttore sud-coreano continuate a leggere.

Le caratteristiche tecniche (quasi) complete di Samsung Galaxy A21s

Samsung presenterà presto un nuovo smartphone di fascia medio bassa, dedicato in particolare a chi vuole spendere poco e disporre di un’autonomia importante. Il tratto che salta più all’occhio di Samsung Galaxy A21s (SM-A217F), dando per scontato che le caratteristiche vengano poi confermate dall’annuncio ufficiale, è infatti la grande batteria da 5000 mAh, che non dovrebbe dare alcun problema di autonomia nell’uso di tutti i giorni.

Per il resto a bordo dovrebbero esserci il display TFT PLS da 6,5 pollici HD+ (1600 x 720 pixel) con foro per la fotocamera anteriore da 13 MP, SoC Exynos 850 octa-core (con frequenza massima di 2,0 GHz), 3 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Non dovrebbero mancare porta per il jack da 3,5 mm, Bluetooth 5.0, NFC, connettività 4G LTE, Wi-Fi e GPS.

Il comparto fotografico, oltre alla singola fotocamera anteriore, dovrebbe includere una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 MP (apertura f/20) e grandangolare da 8 MP (sempre f/2.0), ma non abbiamo tutti i dettagli per il momento. Le caratteristiche del SoC Exynos dovrebbero comunque consentire una registrazione video Full-HD anche con la fotocamera frontale.

Lato software ci sarà ovviamente la Samsung One UI, basata su Android 10.

Immagini di Samsung Galaxy A21s

Passando al design, sono trapelate numerose immagini che ritrarrebbero Samsung Galaxy A21s in tre colorazioni (nero, bianco e blu, tutte con particolari riflessi ed effetti sulla scocca, quasi certamente in plastica). Lo spessore dovrebbe risultare di 8,9 millimetri, mentre il peso non dovrebbe superare i 191 grammi: non esattamente una piuma, ma gli ingombri sono giustificati dai 5000 mAh di batteria.

Cosa manca ancora? Una delle informazioni più importanti, ossia il prezzo di vendita: ebbene, Samsung Galaxy A21s dovrebbe arrivare sul mercato verso fine maggio a un prezzo di partenza intorno ai 199 euro (versione da 32 GB). Continuate a seguirci perché l’annuncio ufficiale è atteso a breve.

