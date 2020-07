Negli ultimi mesi la pandemia di Coronavirus ha rivoluzionato le nostre abitudini e ci ha resi più attenti ad un aspetto importante come la prevenzione e pare che anche Samsung stia lavorando a delle proprie soluzioni.

Una di esse ci viene suggerita da una nuova domanda di marchio presentata dal colosso coreano e che dovrebbe consentire ai produttori di custodie per smartphone di applicare un rivestimento antimicrobico, capace di combattere efficacemente la presenza di particelle di virus.

Samsung brevetta le custodie a prova di Coronavirus

La domanda del marchio per “Antimicrobial Coating” è stata presentata il 30 giugno 2020 da Samsung Electronics in diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Spagna, Italia e Svizzera e la breve descrizione non lascia tanti dubbi sul suo oggetto: “Custodie protettive per smartphone e tablet”.

Stando a quanto si apprende, queste custodie dovrebbero essere capaci di proteggere gli utenti anche dal Coronavirus, riducendo la possibilità della sua diffusione.

A questo punto pare probabile che a breve il colosso coreano lanci una serie di custodie protettive per smartphone con tale nuova soluzione e, visto l’annuncio ormai imminente della serie Samsung Galaxy Note 20, ciò potrebbe avvenire già tra qualche settimana.