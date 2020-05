Presentati meno di un mese fa, Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro arrivano oggi sul mercato italiano. Annunciati da Xiaomi Italia in un evento live a loro dedicato, sarà possibile acquistarli già da domani, 27 maggio 2020.

Prezzi e uscita di Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro

Quattro fotocamere dietro, una batteria da 5.020 mAh sotto la scocca e schermi IPS generosi sono alcune delle peculiarità comuni di due smartphone dall’elevato rapporto qualità-prezzo, caratteristico dei prodotti del brand di casa Xiaomi.

Redmi Note 9 è il più economico, dotato di uno schermo da 6,53 pollici Full HD+, di un chipset MediaTek Helio G85, di 3 o 4 GB di RAM, di 64 o 128 GB di memoria interna e di un comparto fotografico qualitativamente inferiore rispetto al suo sodale, ma allo stesso modo versatile.

Redmi Note 9 Pro, da parte sua, vanta un display più generoso, da 6,67 pollici Full HD+, un Qualcomm Snapdragon 720G come chipset, una fotocamera principale da 64 megapixel, e 6 GB di RAM in entrambe le configurazioni.

Come anticipato, le vendite inizieranno domani, mercoledì 27 maggio 2020, e sarà possibile acquistarli su mi.com, negli Xiaomi Mi Store fisici e nelle principali catene di distribuzione. Fa eccezione solo Redmi Note 9 Pro, che in versione 6 – 64 GB è disponibile in esclusiva su mi.com e su Amazon.

Redmi Note 9

3 – 64 GB a 199,99 euro

4 – 128 GB a 229,99 euro

Redmi Note 9 Pro

6 – 64 GB a 269,99 euro

6 – 128 GB a 299,99 euro

Leggi anche: Redmi Note 9 e Note 9 Pro ufficiali in Italia per conquistare la fascia media