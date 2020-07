Sono ormai diversi anni che gli smartphone sono in grado di tracciare alcune importanti informazioni come ad esempio i passi, le calorie bruciate e molto altro, ma i ricercatori della Dalhousie University hanno sviluppato un’applicazione per smartphone in grado di rilevare lo stato d’ansia in diversi modi.

Rilevare l’ansia e altri stati d’animo

PROSIT, il nome dell’applicazione, tiene conto di alcuni parametri come ad esempio l’attività fisica, la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, i gusti musicali, la velocità di scrittura di un messaggio, modifiche alle informazioni relative ai propri profili social e molto altro.

In aggiunta a queste informazioni, l’applicazione chiede agli utenti di registrare un messaggio audio di 2 minuti circa gli eventi più importanti accaduti recentemente. Come viene dichiarato dalla Dottoressa Sandra Meier, psicologa che lavora anche per la Dalhousie University, “possiamo effettivamente scoprire se [gli utenti] sono ansiosi o depressi. È abbastanza sorprendente […] puoi semplicemente ascoltare le persone e ottenere il loro stato emotivo dal modo in cui parlano“.

Il test dell’applicazione è iniziato lo scorso febbraio e, ad oggi, sono circa 300 gli utenti che la utilizzano quotidianamente, metà dei quali sono pazienti che hanno qualche tipo di disturbo mentale. Allo stato attuale i ricercatori stanno utilizzando PROSIT per scoprire lo stato di salute mentale dei giovani e come stanno reagendo al distanziamento sociale o in alcuni casi all’isolamento dovuto al CODIV-19.

Ovviamente visto il tipo di dati raccolti dall’applicazione e la crescente attenzione degli utenti per quanto riguarda la privacy, l’applicazione può essere utilizzata solo a seguito della firma di un modulo di consenso. I dati offerti da PROSIT permettono agli psicologi di studiare la personalità di un paziente anche al di fuori delle sedute, in cui in futuro si spera riuscirà a dare un qualche tipo di assistenza qualora fosse necessaria.

Chi fosse interessato dal progetto può scoprire molte altre informazioni sulla pagina web ufficiale.